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bursa davasında tutuklu sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis kararı çıktı

Bursa'da eşi polis Ali Fuat Uzunoğlu'nu öldürmek ve cesedini 15 parçaya ayırmakla suçlanan Adalet Uzunoğlu ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm edildi.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 11:37

GÜNCELLEME: 25 Eylül 2026 - 12:10

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EDİTÖR: Hakan Arslan

bursa davasında tutuklu sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis kararı çıktı

olayın detayları:

Olay, 28 Ocak tarihinde Bursa'nın Osmangazi ilçesi Selamet Mahallesi'nde meydana geldi. Aile yakınlarının kayıp başvurusunun ardından başlatılan soruşturmada, evde kan izleri ve doku parçaları bulundu. Yapılan kriminal incelemeler sonucu söz konusu delillerin Ali Fuat Uzunoğlu'na ait olduğunun tespit edilmesi üzerine soruşturma derinleştirildi.

Gözaltına alınan ve tutuklanan Adalet Uzunoğlu hakkında, eşini öldürüp cesedini 15 parçaya ayırarak farklı çöp konteynerlerine attığı yönünde iddialar ileri sürüldü. Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan iki oğlu ile kardeşi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

duruşma süreci ve sanığın savunmaları:

İlk duruşmada sanık, suçlamaları reddederek eşi Ali Fuat Uzunoğlu'nu sabah saatlerinde merdivenlerinde hareketsiz bulduğunu öne sürdü. Paniklediğini belirten sanık, cesedi nacak ve bıçakla parçalara ayırıp poşetlere koyarak farklı çöp konteynerlerine attığını savundu.

Mahkeme başkanının sorularına verdiği yanıtlarda, sanık kendisini uzun süre zulüm gördüğünü hissettiğini ifade ederek "Çok korktum. Bana yıllarca zulüm etti. Benden bilirler diye haber vermedim" dedi. Duruşmada en çok dikkat çeken ifade ise sanığın, "Evde kurbanı ben kestiğim için çok kolay oldu, zor olmadı" sözleri oldu.

adli tıp raporu:

İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan istenen akıl sağlığı raporu mahkeme heyetine sunuldu. Raporda, Adalet Uzunoğlu'nun akıl sağlığının yerinde olduğunun belirtildiği kaydedildi. Bu rapor doğrultusunda mahkeme, sanığın ceza sorumluluğunun tam olduğunu değerlendirdi.

mahkeme ve karar:

İkinci duruşma Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada hazır bulunan sanık, çocukları F.U. ve M.U., sanık avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı dinlendi. Cumhuriyet savcısı, sanığın "eşe karşı nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Sanık avukatının mütalaaya karşı savunma yapmaması üzerine mahkeme heyeti kararını açıkladı. Heyet, sanığın eyleminin ve öldürme sonrası cesedi parçalaması eyleminin ağırlığını göz önünde bulundurarak, Adalet Uzunoğlu'nu ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı ve iyi hâl indiriminden yararlandırılmamasına hükmetti. Mahkeme, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kararda, sanığın önceki duruşmalarda tekrarladığı savunmalar, adli tıp raporu ve soruşturma aşamasında elde edilen kriminal bulguların bir bütün olarak değerlendirildiği belirtildi. Sanık, duruşmalarda tahliye talebinde bulunmuş ve ev hapsi talep etmişti; mahkeme bu talebi reddetti.

Dosyada yer alan ifadeler ve adli süreç, mahkeme kararının gerekçesini oluşturdu. Yargılamanın sonucu, cezaevinde tutukluluk halinin devam etmesini öngörüyor.

ADALET UZUNOĞLU

ADALET UZUNOĞLU

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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