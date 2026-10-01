Dolar 49,0278 +0,02%
Euro 55,1359 -0,73%
Bist 12.249,04 +2,53%
Altın Gram 6.621,95 +0,34%
EUR/USD 1,1225 -0,97%
Brent Petrol 101,81 +3,86%
--°

Giresun borsasında 19 oy farkla yeniden başkan Hamza Bölük

Giresun Ticaret Borsası seçiminde mevcut başkan Hamza Bölük 155 oy alarak rakibi Ahmet Ak'ın 136 oyun önünde 19 farkla yeniden seçildi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 20:20

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Giresun borsasında 19 oy farkla yeniden başkan Hamza Bölük

Giresun Ticaret Borsası'nda seçim sonuçlandı

Giresun Ticaret Borsası hizmet binasında gerçekleştirilen seçimde, mevcut başkan Hamza Bölük ile Gaffaro Fındık firmasının sahibi Ahmet Ak yarıştı. Borsa üyeleri, yeni dönemin yönetimini belirlemek üzere sandık başına gitti.

seçim süreci:

Saat 17.00 itibarıyla oy verme işlemi sona erdi; sandıklar açıldı ve oy sayımına geçildi. Çekişmeli geçen yarışta üyeler toplamda 291 oy kullandı.

oy dağılımı ve sonuç:

Sayım tamamlandığında, mevcut başkan Hamza Bölük 155 oy alırken, rakibi Ahmet Ak 136 oy aldı. Böylece Bölük, 19 oy farkla seçimi kazanarak güven tazeledi ve yeni dönemde başkanlık görevini sürdürecek.

GİRESUN TİCARET BORSASINDA MEVCUT BAŞKAN HAMZA BÖLÜK YENİDEN SEÇİLEREK GÜVEN TAZELEDİ.

GİRESUN TİCARET BORSASINDA MEVCUT BAŞKAN HAMZA BÖLÜK YENİDEN SEÇİLEREK GÜVEN TAZELEDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

MTSO'da oylar sayıldı: Sadıkoğlu'nun listesi önde çıktı
images

Giresun ticaret ve sanayi odasında Hasan Çakırmelikoğlu güven tazeledi
images

Diyarbakır ticaret borsasında Engin Yeşil güven tazeledi
images

Yeni dönemin eşiğinde: Türkiye-Ukrayna ticaret anlaşması yürürlüğe girdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Safranbolu'da iki asırlık konakta yangın, itfaiye kısa sürede müdahale etti

Soma'daki göçükte valilik sahada: işçilere ve ailelere destek sürüyor

Bahçeli'den erken seçim yorumu: zamanı gelince karar verilmeli

Soma'da göçükte bir işçinin cansız bedenine ulaşıldı, arama kurtarma çalışmaları sürüyor

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı