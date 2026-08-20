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Yeniden topluma kazandırma hedefiyle: Yalvaç'ta denetimli serbestlik hükümlüleri orman parkını temizledi

Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü öncülüğünde hükümlüler Orman Park'ta izmarit ve çöpleri toplayıp alanı temizledi.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 13:48

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EDİTÖR: Aslı Han

Yeniden topluma kazandırma hedefiyle: Yalvaç'ta denetimli serbestlik hükümlüleri orman parkını temizledi

Yalvaç Orman Parkı'nda ortak temizleme çalışması

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, denetimli serbestlik kapsamında bulunan hükümlüler tarafından Orman Park'ta kapsamlı bir çevre temizliği yapıldı. Çalışma, Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı ile Yalvaç Denetimli Serbestlik Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirildi ve parkın genel görünümüne yönelik düzenleme amaçlandı.

Çalışmanın içeriği:

Ekipler park alanında biriken atıkları topladı; özellikle sigara izmaritleri ile diğer çöpler tek tek toplanarak alan temizlendi. Müdahale sırasında çim ve yürüyüş yollarında detaylı temizlik yapıldı, toplanan atıklar uygun şekilde biriktirildi.

Katılımcılar ve amaç:

Temizlik çalışmasına Yalvaç Cumhuriyet Başsavcısı Ayhan Yenilmez, Denetimli Serbestlik Müdürü Şuayip Uğuz, kurum personeli ve çok sayıda hükümlü katıldı. Etkinlik, çevre temizliğinin yanı sıra hükümlülerin topluma uyum sürecine katkı sağlama ve sorumluluk bilincini pekiştirme amacı taşıdı.

Yerel yönetim ve kurum temsilcileri, benzer uygulamaların düzenli olarak tekrarlanmasının hem parkların korunmasına hem de toplumsal faydaya katkı sağlayacağına dikkat çekti.

ISPARTA’NIN YALVAÇ İLÇESİNDE, DENETİMLİ SERBESTLİK KAPSAMINDA BULUNAN HÜKÜMLÜLER TARAFINDAN ORMAN...

ISPARTA’NIN YALVAÇ İLÇESİNDE, DENETİMLİ SERBESTLİK KAPSAMINDA BULUNAN HÜKÜMLÜLER TARAFINDAN ORMAN PARK’TA ÇEVRE TEMİZLİĞİ YAPILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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