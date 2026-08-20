Dağların binlerce çiçekten sofraya uzanan emeği: Tunceli'de bal sağımı başladı

Tunceli'de bal sağımı başladı

Tunceli, endemik bitki çeşitliliği ve sanayi kirliliğinden uzak bakir doğasıyla Türkiye'nin öne çıkan arıcılık merkezlerinden biri. İlkbaharda yüksek rakımlı vadilere çıkan arılar, aylardır süren emeğin karşılığını almak üzere kovanların başına dönüyor. Bölgenin yabani çiçekleri ve zengin polen kaynakları, üretilen balın kendine has lezzet ve besin değerini belirliyor.

Doğal şartlar ve ürün kalitesi:

Tunceli'nin vadileri, zirai ilaçlamanın olmadığı ve kimyasal kalıntılardan tamamen uzak alanlar barındırıyor. Bu ortamda üretilen bal, saflığı ve aromatik zenginliğiyle tüketicilerin dikkatini çekiyor. Kentte öne çıkan coğrafi tescilli ürünler arasında yer alan balların yüksek prolin değeri ve benzersiz aroma profili, üreticilerin üzerinde durduğu kalite unsurları arasında.

Arıcıların mesaisi ve bölgesel dinamikler:

Sezonun başlamasıyla arıcılar kovanlardan petekleri titizlikle toplayıp sağım merkezlerine taşıyor. Nazımiye ilçesi Güzel Pınar Köyünde üreticilik yapan Hıdır Bulut, yöre koşullarını ve arıcılığın avantajlarını şöyle özetliyor: "Bu bölgede fabrika yok, fabrika dumanı yok, kara yolu yok dolayısıyla egzoz yok, hava kirliliği yok, doğası temiz. Bir de göçle beraber buradan insanlar gittiği için bölgede hayvancılık yapan yok, hayvancılık çok yaygın olmadığı için bitki çok. Bitkiyi tüketen çok fazla hayvan olmadığı için Türkiye’nin birçok iline göre daha çok bitki ve çiçek vardır burada. Dolayısıyla böyle bir coğrafyada arılar binlerce farklı çiçekten bal yapıyor. O yüzden bölgemizin balı çok kaliteli. Rakım da bin 500, fakat arkamızdaki dağın rakımı 2 bin - 2 bin 500’e kadar çıktığı için neredeyse Ağustos sonuna kadar arılar bu çiçeklerden faydalanıyor".

Arıcılar için kovanların yüksek rakımlı alanlara taşınması ve peteklerin sağım merkezlerine ulaştırılması, sezon boyunca en yoğun dönemleri oluşturuyor. Üreticiler, elde edilen balların marketlere ve doğrudan tüketicilere ulaşması sürecinde kalite kontrolü ve paketleme aşamalarına özen gösteriyor.

Hem yöre halkı hem de arıcı kooperatifleri, Tunceli ballarının doğal yapısını ve lezzet profillerini koruyarak tüketicilerle buluşturmanın gururunu yaşıyor. Bölgenin temiz çevresi ve zengin endemik flora, bu balı farklı kılan en önemli etkenler arasında yer alıyor.

NAZIMİYE’DE ARICILAR, YAZ BOYUNCA ARILARIN ÜRETTİĞİ BALI KOVANDAN ALMAYA BAŞLADI.