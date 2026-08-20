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Cumayeri'nde yol seferberliği: sokaklar baştan sona yenileniyor

Cumayeri'nde belediye ekipleri gece gündüz çalışarak yollarda bakım, onarım ve yama yapıyor; geniş kapsamlı asfaltlama için ihale hazırlıkları tamamlandı.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 13:33

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EDİTÖR: Aslı Han

Cumayeri'nde yol seferberliği: sokaklar baştan sona yenileniyor

Cumayeri sokaklarında kapsamlı yenileme sürüyor

Düzce’nin Cumayeri ilçesinde belediye ekipleri, ilçe genelinde ulaşım konforunu artırmak ve yol güvenliğini sağlamak amacıyla yoğun bir çalışma yürütüyor. Mahalle ve ara sokaklarda deforme olan yüzeylerde başlatılan bakım, onarım ve asfalt yama işlemleri gece gündüz esasına göre aralıksız devam ediyor.

saha çalışmaları:

Saha ekipleri, öncelikle mevcut yolların tahribatını gideriyor; çukurlar, çatlaklar ve aşınmış bölgelerde hızlı müdahaleler yapılarak trafiğin daha güvenli yürütülmesi hedefleniyor. Uygulanan onarım ve yama çalışmaları sayesinde kortejlerin, servis yollarının ve dar sokakların ulaşım kalitesi kısa sürede yükseltiliyor. Belediye, çalışmaların düzenli takibini sağlayarak bozulmaların tekrarlamasını önlemeye çalışıyor.

kapsamlı asfaltlama projesi:

İlçe genelinde ulaşım ağını baştan sona dönüştürecek geniş çaplı asfalt serim çalışması için ihale hazırlıkları tamamlandı. Belediyeden verilen bilgiye göre proje, önümüzdeki aylarda hayata geçirilerek toplu asfaltlama hamlesi başlatılacak. Yetkililer, projenin tamamlanmasıyla birlikte Cumayeri sakinlerine modern, konforlu ve güvenli bir ulaşım imkanı sunmayı amaçladıklarını vurguladı.

Belediye yetkilileri, vatandaştan gelen talep ve şikâyetleri dikkate alarak önceliklendirmeyi sürdürdüklerini belirtiyor. Yapılan çalışmaların hem günlük yaşamı kolaylaştırması hem de uzun vadede yol bakım maliyetlerini azaltması bekleniyor. Cumayeri yönetimi, planlanan asfaltlama adımlarını tamamlayana kadar saha faaliyetlerini yoğun tempoda sürdüreceklerini bildirdi.

DÜZCE’NİN CUMAYERİ İLÇESİNDE BELEDİYE EKİPLERİ, İLÇE GENELİNDE ULAŞIM KONFORUNU ARTIRMAK VE YOL...

DÜZCE’NİN CUMAYERİ İLÇESİNDE BELEDİYE EKİPLERİ, İLÇE GENELİNDE ULAŞIM KONFORUNU ARTIRMAK VE YOL GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA ALTYAPI İLE ÜSTYAPI ÇALIŞMALARINA HIZ VERDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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