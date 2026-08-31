Bursa'da 250 saatlik görüntüyle yakalanan şüpheli: inşaattan 3,5 milyon liralık hırsızlık

olayın gelişimi:

Olay, Nilüfer ilçesinde, yapımı duran 36 daireli, 10 katlı bir site inşaatında meydana geldi. İddiaya göre, sahibi hayatını kaybettikten sonra durdurulan inşaata giren İ.Ç. (30), elektrik panoları, sigortalar, kablo tesisatları ve çok sayıda musluk gibi malzemeleri çaldı. Hırsızlık anları çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

kamera incelemesi ve tespit:

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çevredeki tüm güvenlik kameralarını topladı ve yaklaşık 250 saatlik kayıt titizlikle incelendi. Bu çalışmayla ekipler, görüntülerdeki şüphelinin kimliğini tespit etti ve hareket güzergâhını belirleyerek operasyon planladı.

yakalama, adli süreç ve soruşturma:

Kimliği belirlenen İ.Ç. hakkında yapılan sorgulamada, şahsın 13 ayrı suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. Polis tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Ç., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis, çalınan malzemelerin değerine ilişkin ön incelemede, inşaattan alınan ekipman ve tesisatların toplam yaklaşık 3,5 milyon lira değerinde olduğunun belirlendiğini açıkladı. Olayla ilgili soruşturma ve kayıp malzemelerin bulunmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

250 SAATLİK KAMERA KAYDI İZLEDİLER: 3,5 MİLYON LİRALIK İNŞAAT HIRSIZLIĞI BÖYLE ÇÖZÜLDÜ