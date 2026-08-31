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Gölcük'te rahvan heyecanı sona erdi: altın kemer Recep Şimşir'in oldu

Gölcük'te düzenlenen Geleneksel Rahvan At Yarışları'nda 11 kategoride mücadele edildi; baş kategorisinde Recep Şimşir altın kemerin sahibi oldu.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 11:18

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Gölcük'te rahvan heyecanı sona erdi: altın kemer Recep Şimşir'in oldu

Gölcük'te rahvan at yarışları tamamlandı

Gölcük'te gerçekleştirilen Geleneksel Rahvan At Yarışları, Türkiye'nin farklı illerinden at sahipleri ve jokeylerin katılımıyla yapıldı. Organizasyon, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Belediyesi ve Geleneksel Spor Dalları Federasyonu işbirliğiyle Gölcük Belediyesi Rahvan At Bakım ve Konaklama Tesisi Koşu Pistinde düzenlendi.

yarışlar ve kazananlar:

Etkinlikte toplam 11 farklı kategoride yarışlar gerçekleştirildi. Organizasyonun en prestijli koşusu olan baş kategorisinde Recep Şimşir'in atı bitiş çizgisini ilk geçen isim olarak altın kemer'in sahibi oldu. Yarışlar, katılımcıların ve atların performansının yanı sıra bölgesel at sporları geleneğinin de vurgulandığı bir platform olarak öne çıktı.

tören ve tebrikler:

Yarışların ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye girenlere ödüller takdim edildi. Ödüller, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Ali Yıldırım Sezer, etkinlikte yaptığı konuşmada rahvan at yarışlarına ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi ve bu tür organizasyonlara gelecekte de destek vereceklerini belirterek dereceye giren sporcuları ve at sahiplerini tebrik etti.

Etkinlik, katılımcı çeşitliliği ve yarışların rekabetçi yapısıyla bölgedeki at sporları kültürünü canlı tutmayı amaçlayan önemli bir buluşma olarak kayda geçti.

ORGANİZASYONUN EN BÜYÜK ÖDÜLÜ OLAN ALTIN KEMERİ, BAŞ ATLAR KATEGORİSİNDE BİRİNCİ OLAN RECEP ŞİMŞİR...

ORGANİZASYONUN EN BÜYÜK ÖDÜLÜ OLAN ALTIN KEMERİ, BAŞ ATLAR KATEGORİSİNDE BİRİNCİ OLAN RECEP ŞİMŞİR KAZANDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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