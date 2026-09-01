Bursa'da aranan şüpheliden 1 kilo 210 gram metamfetamin ele geçirildi

Operasyonun başlangıcı:

Bursa Emniyet Müdürlüğü Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı değerlendirilen şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu S.Ö. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon ve ele geçirilenler:

Şüphelinin ikametinde gerçekleştirilen aramalarda, 3 parça halinde toplam 1 kilo 210 gram metamfetamin, 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 55 bin lira nakit para ele geçirildi.

Şüphelinin yasal durumu:

Yapılan sorgulamalarda gözaltına alınan S.Ö.'nün, hırsızlık suçundan kesinleşmiş 11 yıl 8 ay 12 gün hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Şüpheli, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alınarak işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Emniyet ekipleri soruşturmayı sürdürüyor.

YAPILAN OPERASYON