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Köprü altında sıkışan tırın yükü köprüde deformasyona yol açtı

Osmaniye Bahçe'de taş kırma makinesi yüklü tır, 4 metre yüksekliğindeki Dokuz Bacak Köprüsü'ne takıldı; sürücü aracı çıkardı, köprüde deformasyon oluştu.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 21:28

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Köprü altında sıkışan tırın yükü köprüde deformasyona yol açtı

Köprü altında sıkışan tırın yükü köprüde deformasyona yol açtı

Osmaniye’nin Bahçe ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Dokuz Bacak Köprüsünün altından geçmeye çalışan taş kırma makinesi yüklü tır, köprü açıklığına takılarak sıkıştı. Olay sırasında tır ile köprü arasında sürtünme gerçekleşti.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, taş kırma makinesi yüklü tır köprünün 4 metre yüksekliğindeki altından geçiş yaparken yükün köprüye sürtmesi sonucu sıkıştı. Araç bir süre köprü altında kaldı ve çevrede kısa süreli hareket kısıtlamaları görüldü.

çıkarma işlemi ve hasar:

Sürücünün kendi imkanlarıyla yaptığı manevraların ardından tır bulunduğu yerden çıkarıldı. Sürtünme nedeniyle köprü yüzeyinde deformasyon meydana geldi ve yapı üzerinde fiziksel izler oluştu.

OSMANİYE’DE TAŞ KIRMA MAKİNESİ YÜKLÜ TIR KÖPRÜYE SIKIŞTI

OSMANİYE’DE TAŞ KIRMA MAKİNESİ YÜKLÜ TIR KÖPRÜYE SIKIŞTI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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