Görme engelli Necati Geniş son yolculuğuna uğurlandı

Olayın gelişimi

Kırklareli'nin Karakaş Mahallesi 100. Yıl Caddesi'nde bir apartmanın ikinci katındaki evinin balkonundan düşen görme engelli Necati Geniş (52) hayatını kaybetti. Olay, gece saatlerinde meydana geldi; düşüşün nedeni henüz belirlenemedi.

Olay yeri ve müdahale:

Durumu fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Geniş ambulansla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Cenaze töreni ve soruşturma:

Necati Geniş'in cenazesi Hızırbey Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Törene Kırklareli Valisi Uğur Turan, Belediye Başkanı Derya Bulut, Geniş ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı. Olayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme ve soruşturma başlattı; düşüşün nedenine dair çalışmalar sürüyor.

KIRKLARELİ’NDE İKİNCİ KATTAKİ EVİNİN BALKONUNDAN AŞAĞIYA DÜŞEN GÖRME ENGELLİ NECATİ GENİŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI