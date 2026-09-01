Adıyaman'da Petrol Mahallesi girişinde kaza: iki genç yaralandı

Kaza haberi:

Adıyaman’da, Petrol Mahallesi girişinde motosiklet ile bir otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Olayda yaralananların kimlikleri ve durumları yetkililerce bildirildi.

Kaza yeri ve müdahale:

Kazada, motosiklette bulunan Muhammed Talha G. (23) ve Muhammed Mustafa S. (19) yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra her iki kişiyi de Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Soruşturma sürüyor:

Kazayla ilgili olarak güvenlik güçleri ve yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı. Yetkililer kaza nedenini tespit etmek için tanık ifadeleri ve olay yerinde yapılan incelemeleri değerlendiriyor.

ADIYAMAN’DA MOTOSİKLET İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI.