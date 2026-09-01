Samsun'da 9. kattaki kişi cama çıktı, polis ikna ederek indirdi

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bir kişinin hastanenin 9. katındaki pencere/cam bölümüne çıktığı görüldü. Olayı fark edenler durumu hemen yetkililere bildirdi ve kısa sürede müdahale ekipleri olay yerine sevk edildi.

ekiplerin sevk edilmesi ve müdahale:

İhbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi yönlendirmesiyle polis, sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeye intikal etti. Ekipler, olay sırasında çevre güvenliğini sağladı, olası bir düşme riskine karşı önlemler aldı ve müdahale için koordinasyonu sağladı.

polis ikna çalışması ve olayın sonlanması:

Bulunduğu noktada tehlike oluşturan şahıs, polis ekiplerinin yürüttüğü ikna çalışması sonucu bulunduğu yerden indirildi. Olayta görevli birimler, şahsın güvenli bir şekilde aşağı alınmasını sağladı; sağlık ekipleri olay yerinde hazır bulundu.

Yetkililer, olayla ilgili gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını ve müdahalenin ekipler tarafından kontrollü biçimde tamamlandığını bildirdi.

9. kattaki cama çıktı, polis ekiplerinin ikna çalışmasıyla indirildi