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Eski bakan İdris Naim Şahin adli kontrolle serbest bırakıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasında ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, yurt dışı çıkış yasağıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 21:17

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Eski bakan İdris Naim Şahin adli kontrolle serbest bırakıldı

Soruşturmanın kapsamı:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması kapsamında, örgüt yöneticisi Hilmi Tuna Kuriş’in kaçırılmasına ilişkin yürütülen incelemede adı geçen bir araçla ilgili tespitler yapıldı. Soruşturmada, söz konusu aracın tahsis sahibi olarak gösterilen eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin şüpheli sıfatıyla çağrıldı.

Şahin'in ifadesi:

Şahin'in savcılıkta verdiği ifadenin yaklaşık 3,5 saat sürdüğü ve tutanağın 12 sayfa olarak düzenlendiği öğrenildi. Başsavcılık, Şahin hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 220/7 (örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme) ve 283/1 (suçluyu kayırma) maddeleri kapsamında işlem yapılmasını talep etti.

Mahkeme kararı:

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Şahin için Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenen tedbir, yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol uygulaması oldu. Hakimlik, talebi kabul ederek Şahin'i bu adli kontrol tedbiriyle serbest bıraktı.

Karar, soruşturmanın seyrine ilişkin bir tedbir niteliğinde olup, Şahin hakkında süren işlemler adli mercilerce takip edilmeye devam edecek. Uygulanan adli kontrolün içeriği olarak belirlenen yurt dışı çıkış yasağı, dosya kapsamındaki delillerin değerlendirilmesine kadar geçerli olacak.

Eski Bakan Şahin, adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı

Eski Bakan Şahin, adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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