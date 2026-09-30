Konya'da Filistin gençlik forumu: spor diplomasisiyle destek ve hak arayışı

etkinlik ve konuşmalar:

Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen "Filistin Gençlik Forumu", 2026 İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti Konya kapsamında gerçekleştirildi. Programa Gençlik ve Spor Bakanı Aşkın Osman Bak ile birlikte İlim Yayma Cemiyeti Başkanı ve Filistin Gençlik ve Spor Yüksek Konseyi Başkanı Major General Jibril Al Rajoub, Konya Valisi İbrahim Akın, Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel, İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve yurt içi ile yurt dışından gençler ve davetliler katıldı.

bakan bak'ın vurguları:

Programda konuşan Aşkın Osman Bak, Türkiye ile Filistin arasında güçlü bir kardeşlik bağı bulunduğunu belirterek, ülkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Filistin halkının her zaman yanında olduğunu söyledi. Bak, insanlığın ortak vicdanına seslenmek üzere bir araya geldiklerini ifade ederek şu sözleri kullandı:

"Bugün burada gençler başta olmak üzere insanlığın uğradığı o acımasız soykırımı insanlığın ortak vicdanına haykırmak için toplandık. Resmi raporlar 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de binden fazla Filistinli sporcu, antrenör, hakem ve spor yöneticisinin şehit edildiğini ortaya koyuyor. İsrail, saldırılarıyla Filistin’de spor altyapısının yüzde 90’ını tamamen yok etmiştir. Filistin Futbol Federasyonu binası dahil 285’in üzerinde spor tesisi yerle bir edilmiştir. Çocukların hayal kurduğu, gençlerin geleceği olan o spor alanları, stadyumlar bugün birer toplu mezarlığa, gözaltı merkezine ve çadır kente dönüştürülmüştür ama bütün bunlar Filistinli gençleri durduramaz. İşte onlar tekrar spor için mücadele ediyorlar"

konya'nın rolü ve dostluk maçı:

Bakan Bak, Konya’nın geçmişte 5. İslami Dayanışma Oyunları (2022) ev sahipliğine ve sahip olduğu unvanlara dikkat çekti; kentin "İslam Dünyası Spor Başkenti, Dünya Spor Başkenti ve 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti" sıfatlarını gururla taşıdığını söyledi. Konya’nın bugün spor diplomasisinin örneğini sergilediğini belirten Bak, akşam saat 20.00'de Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’nda oynanacak Konyaspor-Filistin Milli Futbol Takımı dostluk maçının sloganı "Bizim evimiz sizin evinizdir." ruhunu temsil ettiğini vurguladı.

Bakan, Konya’da yeşil sahada kurulacak kardeşlik köprüsünün, Filistin’in elinden zorbalıkla alınan ev sahibi olma hakkını ve saha avantajını sembolik olarak yeniden tesis ettiğini belirterek, "Filistinli kardeşlerimiz, kahraman sporcularımız bu akşam yabancı bir sahada değil, kendi evlerinde öz kardeşleriyle sahaya çıkacaklar" dedi.

katılımcılar ve kapanış mesajı:

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da konuşmasında Filistin davasının tarihsel bir miras ve insani bir zorunluluk olduğunu ifade etti. Altay, 1948’den 2007’ye, 7 Ekim 2023’e uzanan süreçte Filistin halkının yaşadığı acılara dikkat çekerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler kürsüsündeki hitabını hatırlattı ve "Dünya 5’ten büyüktür diyerek; Filistin’in yaşama hakkını, hürriyetini ve geleceğini savunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Bak, organizasyonda emeği geçen Filistin Gençlik ve Spor Yüksek Konseyi, Filistin Futbol Federasyonu, Konya Büyükşehir Belediyesi, İslam İşbirliği Gençlik Forumu ve bakanlık çalışanlarına teşekkür ederek, Filistin Gençlik Forumu’nun İslam dünyası ve tüm insanlık için hayırlara, adalete ve kalıcı barışa vesile olmasını diledi.

SELÇUKLU KONGRE MERKEZİNDE DÜZENLENEN FİLİSTİN GENÇLİK FORUMU'NA GENÇLİK VE SPOR BAKANI AŞKIN OSMAN BAK, İLİM YAYMA CEMİYETİ BAŞKANI FİLİSTİN GENÇLİK VE SPOR YÜKSEK KONSEYİ BAŞKANI MAJOR GENERAL JİBRİL AL RAJOUB, KONYA VALİSİ İBRAHİM AKIN, DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI HACI ALİ ÖZEL, İSLAM İŞBİRLİĞİ GENÇLİK FORUMU (ICYF) BAŞKANI TAHA AYHAN, KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI UĞUR İBRAHİM ALTAY, PROTOKOL MENSUPLARI, YURT İÇİ VE YURT DIŞINDA KONUKLAR, GENÇLER KATILDI.