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Yeni dönem esnaf teşkilatında: Mehmet Yiğiner TESK genel başkanı seçildi

TESK 22. Olağan Genel Kurulu'nda tek aday olarak seçilen Mehmet Yiğiner, yönetim listesiyle esnaf teşkilatında reform ve mali düzen taahhüdü verdi.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 19:43

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Yeni dönem esnaf teşkilatında: Mehmet Yiğiner TESK genel başkanı seçildi

Yeni dönem esnaf teşkilatında: Mehmet Yiğiner TESK genel başkanı seçildi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) 22. Olağan Genel Kurulu'nda, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner genel başkanlığa seçildi. Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen genel kurulda delegelerin oylarıyla yeni yönetim belirlendi.

genel kurul ve adaylık süreci:

Genel kurul öncesinde 82 birlik ve 13 mesleki federasyonun başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile TESK'in görevdeki yönetim ve denetim kurulu üyelerinden oluşan delegelerin oy kullanacağı bildirildi. Seçim sürecinde mevcut başkan Bendevi Palandöken adaylıktan çekildi; çekilme gerekçesi olarak 'genel kurulun gerektiği gibi yapılmadığı' iddiasını açıkladı.

Palandöken, seçim öncesi yaptığı konuşmada TESK'i 'Türkiye'nin en güçlü ve en büyük markası' olarak nitelendirdi ve teşkilata hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Adaylıktan çekilmenin ardından ise mali ve idari açıdan Palandöken ve yönetimi ibra edilmedi.

seçim sonucu ve Yiğiner'in vaatleri:

Tek aday olarak girdiği seçimde kullanılan 646 oyun 563'ünü alan Mehmet Yiğiner, TESK Genel Başkanı oldu; seçimde 83 oy ise geçersiz sayıldı. Yiğiner, kürsüde yaptığı konuşmada TESK'in 'Türkiye'nin en değerli ve en önemli kuruluşlarından biri' olduğunu vurguladı ve esnafın her üyeye eşit hizmet sunma taahhüdünde bulundu.

Yiğiner, eski yönetimi esnafın sorunlarına çözüm üretememekle eleştirdiğini belirterek, Palandöken döneminde kendileri hakkında yapılan şikayet ve soruşturmaları hatırlattı; göreve gelir gelmez esnafın ekonomik yapısına ilişkin adımlar atacaklarını söyledi. TESK olarak odalar, birlikler ve federasyonların ekonomik yapılarını düzeltme ve teşkilat içi hizmet noktalarını iyileştirme hedefi öne çıktı.

Yeni başkan, özellikle tesislerin yeniden düzenlenmesi ve şoför teşkilatının hizmet kapasitesinin artırılması gibi örnekler vererek Kırıkkale'deki tesislere yapılan müdahaleyi ve araç hizmetlerinde sağlanan iyileştirmeleri anlattı. Yiğiner, esnafın sahada yaşadığı sorunlara yönelik pratik çözümler üreteceklerini belirtti.

yönetim kadrosu:

Yiğiner'in açıkladığı Yönetim ve Denetim Kurulu'nda toplam 19 isim yer alıyor. Yönetim Kurulu üyeleri şu şekilde: Hüseyin Ar, Hayrettin Yıldırım, Adlıhan Dere, Hasan Geriter, Ali Karaca, Mehmet Burhan Aksak, Yalçın Ata, Muharrem Karabacak, Şevket Keskin, Metin Kara, Aziz Fatih Yılmaz, Kadir Durmuş, Sami Kayın, İsmail Karacabey. Denetim Kurulu üyeleri ise: Turan Kurnaz, Alim Yeşil, Murat Bakırhan, Adnan Karamanlı, Fehmi Çankaya.

Yiğiner, yeni yönetimle birlikte esnaf camiasına yönelik projeleri hayata geçireceklerini, hizmet ağını genişleteceklerini ve teşkilat içindeki ekonomik sıkıntılara öncelik vereceklerini söyledi. Genel kurulla başlayan süreç, teşkilat içinde değişim vaadiyle dikkat çekti.

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU (TESK) 22. OLAĞAN GENEL KURULU SONUCU TÜRKİYE...

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU (TESK) 22. OLAĞAN GENEL KURULU SONUCU TÜRKİYE ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER FEDERASYONU (TŞOF) GENEL BAŞKANI MEHMET YİĞİNER, TESK GENEL BAŞKANI OLDU.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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