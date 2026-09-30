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Bekin istifa kararını genel başkan talebine bağladı

Doğan Bekin, Suat Kılıç’ın kitaplarındaki ifadeler nedeniyle genel başkanın isteğiyle genel başkan yardımcılığı ve MYK üyeliğinden istifa etti.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 19:32

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EDİTÖR: Elif Demir

Bekin istifa kararını genel başkan talebine bağladı

Yeniden Refah Partisi'nde istifa açıklaması

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında partisindeki görevlerinden ayrıldığını açıkladı.

Bekin, Genel Başkan Yardımcılığı ve Merkez Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini belirterek; "Bana acı verse de, istemeyerek de olsa Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan’ın isteği üzerine Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcılığı ve Merkez Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş bulunuyorum" dedi.

Kılıç'ın kitapları ve iddialar:

Bekin, açıklamasında önceki dönemde Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç ile yaşadığı tartışmaya ilişkin bilgi verdi. Kılıç’ın daha önce yazdığı kitapları basın mensuplarına gösterdiğini ve kitaplarda 28 Şubat süreci ile Necmettin Erbakan'a yönelik bazı ifadeler bulunduğunu aktardı.

Bu ifadeleri parti içinde Başkanlık Divanı toplantısında gündeme getirdiğini ve Kılıç’tan milli görüş camiasından kamuoyu nezdinde özür dilemesini talep ettiğini söyledi. Bekin, kendisine kamuoyundan özür dilenmesini gerektiren bir husus olmadığı yönünde cevap verildiğini belirtti.

Parti içi süreç ve Bekin'in mesajı:

Bekin, Genel Başkan Fatih Erbakan başta olmak üzere Başkanlık Divanı üyelerinin sessizliğinin kendisini ayrıca üzdüğünü vurguladı. Bugün itibarıyla Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili olarak basın toplantısını yaptığını ve görevlerinden ayrıldığını yineledi.

Milletvekili olarak siyasetini parti bayrağı altında sürdüreceğini, basın toplantılarını yapacağını ve İslam dünyası başta olmak üzere dünyanın neresinde olursa olsun mazlumları korumaya, kollamaya ve savunmaya devam edeceğini belirtti. Açıklamasında "Bizi bu azim ve kararlılığımızdan, bu dava şuurumuzdan hiçbir FETÖ operasyonu, FETÖ kumpası alıkoyamayacaktır" ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Bekin: &quot;Genel Başkan Yardımcılığı ve Merkez Yönetim...

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Bekin: "Genel Başkan Yardımcılığı ve Merkez Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş bulunuyorum"

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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