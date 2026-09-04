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Bursa'da depo bahçesindeki paletler alev aldı, itfaiye ekipleri zamanında müdahale etti

Yıldırım İsabey Mahallesi'nde depo bahçesindeki paletlerin alev almasıyla başlayan yangın, polis ve itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 14:03

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bursa'da depo bahçesindeki paletler alev aldı, itfaiye ekipleri zamanında müdahale etti

Depoda yangın kısa sürede söndürüldü

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Olay, merkez Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi sınırlarındaki İsmetiye Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir depoda meydana geldi.

olayın gelişimi:

Depo bahçesinde bulunan paletlerin, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldığı bildirildi. Alevlerin kısa sürede yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ekipleri ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

müdahale ve güvenlik önlemleri:

Olay yerine ulaşan polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri alevlere anında müdahale etti. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü; can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

Yetkililer, yangının çıkış sebebinin tespitine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BURSA&#039;NIN YILDIRIM İLÇESİNDE BİR DEPODA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN HIZLI MÜDAHALESİYLE...

BURSA'NIN YILDIRIM İLÇESİNDE BİR DEPODA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN HIZLI MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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