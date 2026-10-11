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Bursa’da felsefe tartışmaları 21. yüzyılın sorunlarını masaya yatırıyor

Bursa Felsefe Buluşmaları Prof. Dr. Ferudun Yılmaz'ın açılış konuşmasıyla başladı; aylık söyleşiler Mayıs 2027'ye dek sürecek.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 13:05

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Bursa’da felsefe tartışmaları 21. yüzyılın sorunlarını masaya yatırıyor

Bursa’da felsefe tartışmaları 21. yüzyılın sorunlarını masaya yatırıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Uludağ Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen Bursa Felsefe Buluşmaları, Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ilk programla Bursalıları düşünce odaklı bir açılışa davet etti. Açılış söyleşisinin konuğu olan Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, modern dünyanın getirdiği hızlı dönüşümlerin ekonomi, kültür ve siyaset üzerindeki yansımalarını felsefi bir çerçevede değerlendirdi.

söyleşinin odağı:

Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, "Değişen Dünya, Sarsılan İnsan: Ekonomi, Kültür ve Siyasetin Yeni Krizleri" başlıklı konuşmasında toplumsal yapıdaki hızlı değişimin bireyin yaşamına, kültürel normlara ve siyasal süreçlere nasıl etkilediğini ele aldı. Yılmaz, ekonomik dalgalanmalar ve teknolojik ilerlemenin insanın öznel deneyimini nasıl dönüştürdüğünü, bunun yaratabileceği aidiyet ve anlam krizlerini felsefi ve sosyolojik bakış açılarıyla tartıştı. Dinleyicilerle yapılan soru-cevap bölümünde, çağın sorunlarının yalnızca teknik çözümlerle giderilemeyeceği; etik, tarihsel perspektif ve disiplinlerarası yaklaşımların gerektiği vurgulandı.

program ve gelecek oturumlar:

Etkinlik serisi, Mayıs 2027'ye kadar her ay farklı konu ve konuklarla sürdürülmesi planlanan bir söyleşi dizisi olarak kurgulandı. Dizide ekonomi, siyaset, kültür, bilim, yapay zeka, hakikat, insan, aile ve gelecek gibi başlıklar ele alınacak. Serinin yürütücülüğünü üstlenen Prof. Dr. Funda Güngör ve Doç. Dr. Mehmet Fatih Elmas ikinci buluşmada Prof. Dr. Işıl Bravo ile Doç. Dr. Elif Madarbaş Gülen'i konuk edecek; oturumun başlığı "Hakikat kayboldu mu? Algoritmik yönlendirme, dezenformasyon, bilgi krizi" olacak.

Organizatörler, programın Türkiye'nin felsefi birikimini yansıtacak akademisyenleri bir araya getireceğini ve Bursalıların farklı disiplinlerden katkılarla zenginleşen tartışmalara katılmalarını hedeflediklerini belirtti. Söyleşilere katılımın halka açık olduğu ve Tayyare Kültür Merkezi'nin ev sahipliğinde devam edeceği bildirildi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İŞ BİRLİĞİNDE DÜZENLENEN ‘BURSA FELSEFE...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İŞ BİRLİĞİNDE DÜZENLENEN ‘BURSA FELSEFE BULUŞMALARI’, İLK PROGRAMIYLA BURSALILARI DÜŞÜNCE YOLCULUĞUNA ÇIKARDI. PROF. DR. FERUDUN YILMAZ’IN KONUK OLDUĞU SÖYLEŞİDE, DEĞİŞEN DÜNYANIN EKONOMİ, KÜLTÜR VE SİYASET ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ KONUŞULDU.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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