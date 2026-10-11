Esenyurt'ta trafikte tehlike yaratan sürücüye 180 bin lira ceza ve tutuklama

olayın ayrıntıları:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, Esenyurt ilçesi Doğan Araslı Bulvarı'nda trafikte yaşanan tartışmaya ilişkin sosyal medya paylaşımları incelendi. Görüntülerde aracından inerek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücü hakkında işlem başlatıldı.

inceleme ve yakalama:

Sanal devriye çalışmaları kapsamında yürütülen tespitlerin ardından, olayla ilgili sürücü 8 Ekim tarihinde aracıyla birlikte yakalandı. İncelemede, trafikte saldırgan davranışlarda bulunduğu ve trafik akışını tehlikeye soktuğu saptandı.

ceza ve adli süreç:

Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri gereğince 180 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücü belgesi ile araç 60 gün süreyle trafikten men edildi ve ehliyet geçici olarak geri alındı.

Yapılan idari işlemlerin ardından şahıs hakkında, TCK'nın 179/2 Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Olay, sosyal medya görüntüleri üzerinden başlatılan sanal devriye çalışmalarıyla tespit edilip sonuçlandırıldı; yetkililer trafikte benzer davranışların hem hukuki hem idari yaptırımlarla karşılandığını vurguladı.

Esenyurt’ta trafikte tartıştığı sürücüye saldırgan davranışlarda bulunan şahıs tutuklandı