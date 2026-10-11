Ayla Erdoğ Çetin'in şehir hafızasını resmeden sergisi SANKO Sanat Galerisi'nde

Ayla Erdoğ Çetin Gaziantep'te yeni sergisini açtı

Ressam Ayla Erdoğ Çetin, yaklaşık 30 yıllık sanat pratiğinden izler taşıyan 'Şehrin Hafızası' adlı kişisel sergisini SANKO Sanat Galerisinde sanatseverlerle buluşturdu. Sergide sanatçının farklı dönemlerinden seçilen 29 eser yer alıyor ve gösterim 29 Ekim'e kadar devam edecek.

Sanatçının bakışı ve görsel dili:

Çetin, konuşmasında resimlerinin şehirleri fiziksel mekânlardan çok, insan belleğinde biriken yaşantıların, duyguların ve izlerin aktarıcısı olarak ele aldığını vurguladı. Eserlerinde geniş boşluklar, dingin ve yumuşak renk geçişleri, silüetler ile yalınlaştırılmış insan figürleri öne çıkıyor. Bu görsel dizge, izleyiciyi belirli bir kent görüntüsüne değil; kendi belleğinde taşıdığı mekânlara ve duygulara yönlendiriyor.

Sanatçı, ‘‘Ben şehirleri değil, onların bende bıraktığı hafızayı resmediyorum’’ sözleriyle yaklaşımını özetledi ve şehir, insan ve duygu arasındaki ilişkinin kendi dilinde süreklilik gösterdiğine dikkat çekti.

Temalar: şehir, bellek, bireysel izler:

Çetin, sergide yer alan eserlerin şehir silüetleri ve soyut figürler üzerinden birey ile çevresi arasındaki görünür ve görünmez ilişkileri sorguladığını belirtti. Çocukluk anıları, karşılaşmalar, ayrılıklar, başlangıçlar ve kayıpların hem mekânların hafızasında hem de bireyin belleğinde iz bıraktığını ifade etti. Sanatçı, izleyicilere ‘‘Bir şehirden ayrıldığımızda gerçekten oradan ayrılmış olur muyuz’’ sorusunu yönelterek, ziyaretçilerin kendi belleklerinde yanıt aramalarını önerdi.

Sergideki yapıtlar, sanatçının zamanla değişen bakışına rağmen aynı temel sorunun çevresinde şekillenen estetik ve kavramsal tutarlılığını gösteriyor.

Açılışta yapılan konuşmalar ve takdimler:

Açılışta konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Gaziantep Bölge Müdürü Mehmet Gökhan Çivi, böylesi önemli bir serginin açılışında bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti ve Gaziantep'in yalnızca ekonomi, sanayi ve ihracatla değil, kültür ve sanat etkinlikleriyle de öne çıktığını vurguladı.

Basın İlan Kurumu Gaziantep Bölge Müdürü Arda Aşkın ise yerel gazetelerin günlük takibi sırasında kültür ve sanat haberlerine daha fazla yer verilmesinin kent için olumlu yansımaları olacağı görüşünü paylaştı.

SANKO Sanat Galerisi Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Halil Çiçek de 2004'te kurulan galerinin gelişim sürecine değinerek, SANKO Park AVM'nin üçüncü katındaki görünür salon sayesinde sanatçılar ile sanatseverlerin buluşma merkezi haline geldiklerini anlattı. Çiçek, Türkiye genelinde tanınan sanatçıların galeride sergi açmasının kurumun önemine işaret ettiğini söyledi.

Konuşmaların ardından Mehmet Gökhan Çivi ve Arda Aşkın, SANKO Holding adına yayınlanan 'Zeugma Fırat’ın Gerdanlığı' adlı yayını Ressam Ayla Erdoğ Çetin'e takdim etti. Açılışa Gaziantep Ticaret Odası Güzel Sanatlar Lisesi resim öğretmenleri Hüseyin Yıldırım ve Özer Çağlar, SANKO Park AVM yöneticileri ile çok sayıda sanatsever katıldı.

'Şehrin Hafızası' sergisi, SANKO Sanat Galerisi'nde 29 Ekim'e kadar ziyaret edilebilir; izleyiciler sergi aracılığıyla kentlere ve kendi geçmişlerine dair kişisel okumalar yapmaya davet ediliyor.

RESSAM AYLA ERDOĞ ÇETİN, SANKO SANAT GALERİSİ’NDE SERGİ AÇTI