Bursa'da itfaiye eylül ayını 2.331 müdahaleyle tamamladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye teşkilatı, ekip, ekipman, hizmet binaları ve yeni araç yatırımlarıyla güçlendirilmiş kadrosu ile eylül ayında yoğun bir mesai yürüttü. Vatandaşların güvenliği ve huzuru için 32 istasyonda görev yapan birimler, gece gündüz aralıksız hizmet verdi.

Müdahale dağılımı:

İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, eylül ayında 932 yangın, 1.360 kurtarma, 38 diğer itfaiye hizmeti ve 1 dış görev olmak üzere toplam 2.331 olaya müdahale etti. Müdahaleler, şehir genelindeki 32 istasyonda görev yapan 902 personel ve 169 araç ile gerçekleştirildi.

Eğitim, raporlama ve denetimler:

Aynı dönemde itfaiye ekipleri 4.541 kişiye eğitim verdi, olaylara dair 279 itfaiye raporu hazırlandı ve 858 denetim yapıldı. Bu faaliyetler, hem müdahale kapasitesinin artırılmasına hem de halkın risk bilincinin güçlendirilmesine katkı sağlıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye teşkilatı, donanım ve personel yatırımlarını sürdürerek şehirde olası acil durumlara hızlı ve etkin müdahale etmeyi amaçlıyor. Yetkililer, vatandaşları olası yangın ve kaza risklerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

BURSA İTFAİYESİ EYLÜL AYINDA 2331 OLAYA MÜDAHALE ETTİ