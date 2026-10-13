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Bursa'da küçük Melis'in 2. yaş gününe 6 gün kala yaşamı sona erdi

İnegöl'de ara sokağa dönüş yapan aracın çarpıp üzerinden geçtiği 2 yaşındaki Melis, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 20:22

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bursa'da küçük Melis'in 2. yaş gününe 6 gün kala yaşamı sona erdi

Olayın ayrıntıları:

Kaza, saat 17.00 sıralarında İnegöl'ün Turgutalp Mahallesi Büyükdere Sokakında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samet K. (40) idaresindeki 16 PL 389 plakalı otomobil ara sokağa dönüş yaptığı sırada, kaldırımdan yola çıkan ve halası Z.Ç.'nin elini bıraktığı öğrenilen 2 yaşındaki Melis Çalım'a çarptı. Otomobilin üzerinden geçtiği minik çocuk ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırılma ve müdahale:

Aracından inen sürücü ile çevredeki vatandaşların yardımıyla çocuk araçtan çıkarıldı. Yaralı Melis, sürücünün kendi aracıyla götürdüğü İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen minik Melis kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.

Soruşturma ve cenaze işlemleri:

Hayatını kaybeden Melis Çalım'ın 19 Ekim'de 2. yaş gününü kutlayacağı öğrenildi. Küçük çocuğun ölümü ailesi ve yakınlarını derinden yasa boğdu. Melis'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili olarak sürücü Samet K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

Olay, mahalle sakinleri ve ailenin büyük üzüntüsüne neden oldu; yetkililer kazayla ilgili incelemeyi sürdürüyor.

BURSA&#039;NIN İNEGÖL İLÇESİNDE OTOMOBİLİN ÇARPARAK ÜZERİNDEN GEÇTİĞİ 2 YAŞINDAKİ MELİS ÇALIM, AĞIR...

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE OTOMOBİLİN ÇARPARAK ÜZERİNDEN GEÇTİĞİ 2 YAŞINDAKİ MELİS ÇALIM, AĞIR YARALI OLARAK KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ. KÜÇÜK MELİS'İN 6 GÜN SONRA 2'NCİ YAŞ GÜNÜNÜ KUTLAYACAĞI ÖĞRENİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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