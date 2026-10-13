Manisa'da jandarmadan dört ilçede eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Manisa'da yürütülen operasyonun sonuçları:

Manisa Valiliği koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, 11-13 Ekim 2026 tarihlerinde Salihli, Alaşehir, Sarıgöl ve Şehzadeler ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 156 kök kenevir, 10 bin 865 adet sentetik ecza ve hap, 1.368 gram esrar, 41.290 TL ve bir adet hassas terazi ele geçirildi.

ilçe bazlı ele geçen maddeler:

Salihli Sart Karakolu ekiplerince 156 kök kenevir bitkisi ve 1.368 gram esrar bulundu.

Alaşehir Merkez Karakolu ekiplerince 2.719 adet sentetik ecza hapı ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 41.290 TL ele geçirildi.

Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 798 adet sentetik ecza, Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ise 6.348 adet sentetik hap ve bir adet hassas terazi bulundu.

şüpheliler ve adli süreç:

Operasyonlarda toplam 7 şüpheli yakalandı. Bu kişilerden 3'ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı, bir şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Gözaltına alınan diğer 3 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

MANİSA’DA 4 İLÇEDE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 156 KÖK KENEVİR, 10 BİN 865 ADET SENTETİK ECZA VE HAP, BİN 368 GRAM ESRAR, 41 BİN 290 TL VE HASSAS TERAZİ ELE GEÇİRİLDİ. OPERASYONLARDA YAKALANAN 7 ŞÜPHELİDEN 3’Ü TUTUKLANDI, 1 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ KONTROL KARARI VERİLDİ.