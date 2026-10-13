Dolar 49,3624 +0,01%
Euro 55,3137 +0,47%
Bist 12.250,68 +0,82%
Altın Gram 6.647,46 -0,05%
EUR/USD 1,1201 +0,36%
Brent Petrol 105,95 -0,66%
--°

Manisa'da jandarmadan dört ilçede eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

11-13 Ekim 2026'de Manisa'da düzenlenen operasyonlarda 156 kök kenevir, 10.865 sentetik hap, 1.368 g esrar ve 41.290 TL ele geçirildi; 3 şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 20:58

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Manisa'da jandarmadan dört ilçede eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Manisa'da yürütülen operasyonun sonuçları:

Manisa Valiliği koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, 11-13 Ekim 2026 tarihlerinde Salihli, Alaşehir, Sarıgöl ve Şehzadeler ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 156 kök kenevir, 10 bin 865 adet sentetik ecza ve hap, 1.368 gram esrar, 41.290 TL ve bir adet hassas terazi ele geçirildi.

ilçe bazlı ele geçen maddeler:

Salihli Sart Karakolu ekiplerince 156 kök kenevir bitkisi ve 1.368 gram esrar bulundu.

Alaşehir Merkez Karakolu ekiplerince 2.719 adet sentetik ecza hapı ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 41.290 TL ele geçirildi.

Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 798 adet sentetik ecza, Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ise 6.348 adet sentetik hap ve bir adet hassas terazi bulundu.

şüpheliler ve adli süreç:

Operasyonlarda toplam 7 şüpheli yakalandı. Bu kişilerden 3'ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı, bir şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Gözaltına alınan diğer 3 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

MANİSA’DA 4 İLÇEDE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 156 KÖK KENEVİR, 10 BİN 865 ADET...

MANİSA’DA 4 İLÇEDE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 156 KÖK KENEVİR, 10 BİN 865 ADET SENTETİK ECZA VE HAP, BİN 368 GRAM ESRAR, 41 BİN 290 TL VE HASSAS TERAZİ ELE GEÇİRİLDİ. OPERASYONLARDA YAKALANAN 7 ŞÜPHELİDEN 3’Ü TUTUKLANDI, 1 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ KONTROL KARARI VERİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bartın'da yaya geçidinde çarpışma: bisikletli çocuk hastaneye kaldırıldı
images

Bodrum'da sahte dolar hazırlığı son anda durduruldu: 46 bin 200 dolar ele geçiri...
images

Ekrem İmamoğlu davasında tutuklular suçlamaları reddederek tahliye istedi
images

fransa'da öğrenci protestoları üçüncü haftasında devam ediyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ameliyat planlandığı gibi tamamlandı: Papa XIV. Leo odasına döndü

İsmail Kartal: disiplin ve rotasyonla Birmingham'dan başarılı dönmeyi amaçlıyoruz

Şampiyonlar Ligi'nde ilk 15: Galatasaray ve Barcelona fileleri boş bıraktı

Bartın'da yaya geçidinde çarpışma: bisikletli çocuk hastaneye kaldırıldı

TREND HABERLER

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Başkan vekili Orhaneli muhtarlarının 275 talebini önceliklendirdi