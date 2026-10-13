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Manisa'da araçta 57 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi ve iki şüpheli tutuklandı

Manisa'da 12 Ekim 2026'de düzenlenen operasyonda 57 bin sentetik ecza hapı, kokain, esrar ve 107.700 TL ele geçirildi; 3 kişi yakalandı, 2 tutuklandı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 20:54

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Manisa'da araçta 57 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi ve iki şüpheli tutuklandı

operasyonun koordinasyonu ve hedefi:

Manisa Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği tespit edildi. Adli makamların verdiği kararlar doğrultusunda 12 Ekim 2026 tarihinde özel bir operasyon gerçekleştirildi.

ele geçirilen maddeler ve tutarlar:

Operasyonda şüphelilerin nakilde kullandığı araçta yapılan aramada 57.000 adet sentetik ecza hapı, 0,74 gram kokain, 0,18 gram esrar ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 107.700 TL nakit para ele geçirildi. Ele geçirilen miktar, soruşturmanın soru işaretlerini azaltırken olayın boyutunu da ortaya koydu.

şüpheliler ve adli süreç:

Operasyonda yakalanan şüpheliler C.P. (23), C.A. (44) ve A.T. (39) olarak kayıtlara geçti. Yapılan adli işlemler sonucunda C.P. ve C.A., Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesi kapsamında tutuklandı; A.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında yürütülen işlemler, şahısların yakalanması ve ele geçirilen delillerin tespit edilmesiyle devam ediyor. Emniyet yetkilileri bulguların soruşturma dosyasına eklendiğini bildirdi.

emniyetin değerlendirmesi ve devam eden çalışmalar:

Manisa Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretine yönelik mücadelenin devam edeceğini açıkladı. Yetkililer, kent genelinde uyuşturucu ile mücadelenin aralıksız sürdürüleceğini vurguladı ve benzer olayların önlenmesi için çalışmaların süreceğini belirtti.

MANİSA’YA YÜKLÜ MİKTARDA UYUŞTURUCU MADDE GETİRECEKLERİ BELİRLENEN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI....

MANİSA’YA YÜKLÜ MİKTARDA UYUŞTURUCU MADDE GETİRECEKLERİ BELİRLENEN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI. OPERASYONDA 57 BİN SENTETİK ECZA HAPI İLE 107 BİN 700 TL NAKİT PARA ELE GEÇİRİLİRKEN, 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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