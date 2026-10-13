Tünelde tek araç takla attı: Kozlu'da sürücü yaralandı

Tünelde kaza ve olay yeri müdahalesi:

Zonguldak'ın Kozlu ilçesindeki Değirmenağzı tünellerinde, 27 yaşındaki İ.Y. yönetimindeki 67 AGR 534 plakalı otomobil tünel içinde kontrolden çıkarak takla attı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Kozlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri araçta gerekli kurtarma ve güvenlik müdahalelerini gerçekleştirirken, sağlık ekipleri sahada ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı sürücü daha sonra ambulansla tedavi için hastaneye götürüldü.

yol güvenliği ve tünel trafiği:

Güvenlik güçleri kaza bölgesinde çevre güvenliğini sağlayıp müdahale çalışmalarını koordine etti. Kaza nedeniyle Değirmenağzı tünelinde ulaşım bir süre kontrollü olarak sürdürüldü; yetkililer sevk ve bakım işlemlerinin ardından trafiği normale döndürdü.

Olayda yaralanan sürücü, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın kesin nedenine ilişkin detaylı bilgi ve tespitler yetkili birimlerce yapılacak inceleme sonucunda netleşecek.

ZONGULDAK'IN KOZLU İLÇESİNDE DEĞİRMENAĞZI TÜNELLERİNDE KONTROLDEN ÇIKARAK TAKLA ATAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI. KAZA NEDENİYLE TÜNELDE ULAŞIM BİR SÜRE KONTROLLÜ SAĞLANDI.