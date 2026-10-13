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Bitlis adliyesi Ata bebek için sporla dayanışma başlattı

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının düzenlediği etkinlikte, SMA'lı bir aylık Ata bebeğin tedavisine destek çağrısı yapıldı; voleybol karşılaşması da oynandı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 21:03

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bitlis adliyesi Ata bebek için sporla dayanışma başlattı

bitlis'te dayanışma etkinliği:

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının öncülüğünde, 4. Kamu Spor Oyunları kapsamında bir dayanışma etkinliği düzenlendi. Konya'nın Ereğli ilçesinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı İrem Tümay ile Avukat Seyit Ahmet Tümay'ın SMA hastası bir aylık oğulları Ata Tümay için yapılan çağrıda, tedavi sürecine dikkat çekildi. Etkinlik Bitlis Prof. Dr. Fuat Sezgin Spor Salonu'nda gerçekleştirildi ve adliye personeli ile diğer katılımcılar destek verdi.

sloganlar ve müsabaka:

Salonda açılan pankartlarda "Bitlis Adliyesi Ata için sahada", "1 aylık bir bebek, kocaman bir umut" ve "Ata’ya umut ol" ifadeleri yer aldı. Sportif programda oynanan voleybol karşılaşmasında Bitlis Adliyesi takımı, Bitlis Aile ve Sosyal Hizmetler takımını 3-0 yenerek sahada dayanışma mesajı verdi.

yetkililer ve ailenin mesajı:

Etkinlikte konuşan Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Fazıl Kandemir, ailenin yanında olduklarını vurguladı ve şunları söyledi: "Ata bebek henüz bir aylık. Cumhuriyet savcısı bir meslektaşımızın evladı ama biz onu hepimizin evladı olarak görüyoruz. Bitlis Adliyesi olarak, SMA hastalığıyla mücadele eden Ata bebeğimize umut olmak için bugün bir aradayız. İnşallah el ele vererek onun sağlığına kavuşmasına katkı sağlayacağız. Bu süreçte herkesi imkânları ölçüsünde Ata bebeğimize destek olmaya davet ediyorum. Destek veren herkese gönülden teşekkür ediyorum."

aile yaşadıklarını anlattı:

Etkinliğe canlı telefon bağlantısıyla katılan baba Avukat Seyit Ahmet Tümay, yaşadıkları süreci ve aldıkları desteği paylaştı: "Ata bebeğimiz 9 Eylül 2026 tarihinde dünyaya geldi. Biz henüz onun dünyaya gelmesinin sevincini yaşarken, dokuz günlük olduğunda SMA hastası olduğunu öğrendik. Bir tarafta evladımıza kavuşmanın mutluluğunu yaşarken diğer tarafta bu hastalığı öğrenmenin üzüntüsünü ve endişesini aynı anda yaşadık. Bizim için çok zor bir süreç başladı. Bu süreçte yanımızda olan, desteklerini esirgemeyen başsavcımıza, Bitlis Adliyesine ve emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum."

Etkinlik, sadece maddi destek çağrısı yapmaktan öte toplumda farkındalık yaratmayı hedefledi ve adliye personelinin dayanışma örneği olarak kayda geçti. Yetkililer, imkanlar ölçüsünde destek çağrısını sürdürme kararlılığını yineledi.

Bitlis Adliyesi, SMA hastası Ata bebek için sahaya çıktı

Bitlis Adliyesi, SMA hastası Ata bebek için sahaya çıktı

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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