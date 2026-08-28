Bursa'da petrole yavaşlayan motosiklete arkadan çarpan minibüs iki kişiyi savurdu

Bursa'da arkadan çarpan minibüsle motosiklet kazası

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan kazada, sürücüsünün petrole girmek için yavaşladığı motosiklete arkadan gelen minibüs çarptı. Olay, Yalova - Bursa karayolu Orhangazi çıkışında saat 08.30 sularında meydana geldi. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza anı ve yaralanmalar:

Görüntülerde, 16 MB 3391 plakalı motosiklet sürücüsünün hızını düşürmesiyle aracın savrulduğu, sürücü ile arkasındaki yolcunun yola savrulduğu görülüyor. Çarpışmanın etkisiyle her iki kişi de yaralandı; görgü tanıkları ve güvenlik kamerası kayıtları kazanın arkadan çarpma sonucu gerçekleştiğini doğruluyor.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif ticari aracın çarptığı iki kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yetkililer kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü, güvenlik kamerası kayıtları ve görgü tanıklarının ifadesinin değerlendirildiğini bildirdi.

BURSA'DA SÜRÜCÜSÜNÜN YAVAŞLADIĞI MOTOSİKLETE, AYNI İSTİKAMETTEKİ MİNİBÜS ALTINA ALDI. MOTOSİKLETTEKİ 2 KİŞİ YOLA SAVRULMASI SANİYE SANİYE GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI.