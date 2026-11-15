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Bursa'da yağışta kayan otomobil kaldırımı aşarak ağaca çarptı

Bursa'da yağışlı zeminde kontrolden çıkan 16 LHZ 96 plakalı otomobil kaldırımı aşarak ağaçla çarpıştı; sürücü S.G. ve yolcu G.S. yaralandı.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 03:48

GÜNCELLEME: 15 Kasım 2026 - 03:53

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bursa'da yağışta kayan otomobil kaldırımı aşarak ağaca çarptı

Bursa'da yol koşullarının etkilediği trafik kazası

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde yağışlı hava nedeniyle kontrolden çıkan bir otomobil, kaldırımı aşarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kaza sonucu otomobil hurda haline gelirken araçta bulunan iki kişi yaralandı.

Kaza anı ve ilk müdahale:

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü S.G. olan 16 LHZ 96 plakalı otomobil, yağışlı zeminde kayarak kontrolünü yitirdi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. Olay yerine kısa sürede polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü S.G. ile yolcu konumunda bulunan G.S. ekiplerce olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma ve güvenlik önlemleri:

Yetkililer kazayla ilgili tahkikat başlattı. Bölgedeki yağış ve yol koşullarının kazaya etkisi araştırılırken, vatandaşlara benzer hava koşullarında hız ve takip mesafesine dikkat edilmesi yönünde uyarılar yapıldı.

BURSA&#039;DA YAĞIŞLI HAVA SEBEBİYLE SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKAN OTOMOBİL AĞACA ÇARPARAK DURABİLDİ....

BURSA'DA YAĞIŞLI HAVA SEBEBİYLE SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKAN OTOMOBİL AĞACA ÇARPARAK DURABİLDİ. YAŞANAN KAZADA OTOMOBİLDE BULUNAN 2 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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