Çevre yolunda müdahale sırasında araca çarpıldı: 5 kişi yaralandı

Eskişehir çevre yolunda zincirleme kaza: müdahale eden ekiplere çarpma

Eskişehir çevre yolunda yağış sonrası oluşan su birikintisine kapılan bir otomobil, bir dizi maddi hasarlı kazaya yol açtı. Olay yerine gelen ekiplerin güvenlik önlemi aldığı sırada başka bir aracın kaza mahalline dalması sonucu trafik polisi ile dört vatandaş yaralandı. Kazanın ardından çevre yolu bir süre trafiğe kapatıldı.

Kaza nasıl gelişti:

Edinilen bilgiye göre, Y.T. yönetimindeki 26 AIT 887 plakalı otomobil, Gündoğdu Mahallesi mevkiinde, Ankara istikameti Alpu Kavşağı alt geçidinde yağış nedeniyle su birikintisine kapılarak kontrolden çıktı. Araç önce Emir Buğra T. yönetimindeki 06 HA 5530 plakalı otomobile, ardından B.M. idaresindeki 33 BBB 071 plakalı hafif ticari araca çarparak maddi hasara yol açtı.

Müdahale sırasında olayın tırmanması:

Kaza ihbarıyla bölgeye sevk edilen trafik ekipleri yolu güvenli hâle getirmek ve müdahale etmek amacıyla çalışmaya başladı. Bu sırada M.K. idaresindeki 26 AJB 619 plakalı otomobil önce konilere çarptı, ardından görevli trafik polisi Y.K.'ya ve 26 AIT 887 plakalı kazalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta yolcu konumunda bulunan B.A. ile birlikte toplam beş kişi yaralandı.

Müdahale, taşıma ve soruşturma:

Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi intikal etti. Kazadan sonra çevre yolu trafik akışına kapatılarak araçlar alternatif güzergahlara yönlendirildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi; tedavi altına alınanların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Kazaya ilişkin konuşan ve olayda kaza yapan araçlardan birinin sürücüsü olan Emir Buğra T., "Orta şeritte gidiyordum. Otomobil, sol şeritte geliyordu. Ortalama hızlardaydık, 80-90 civarı. Köprünün altında aracı suya kaptırdı. Suya kaptırdıktan sonra orta şeritte bana vurdu, benden sekip tıra vurdu. Önümde araç vardı. Tıra vurduktan sonra refüje döndü, refüje vurdu. Sonra polis ekiplerini aradık, polis ekipleri geldi. Polis ekipleri geldikten sonra dubalarını koyduğu sırada tam aracın önüne geçtik, konuşacakken arkadan veya sonda otomobil geldi bir tane daha. Hem polis aracına hem bize vurdu" ifadelerini kullandı.

YARALI TRAFİK POLİSİ Y.T.