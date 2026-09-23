Bursa'da yargılama başladı: Hatice Kocaefe cinayetinde üç sanığın tutukluluğu sürüyor

Bursa 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk celse

Bursa'da avukat Hatice Kocaefe'nin silahla öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması Bursa 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada tutuklu sanıklar ile tutuksuz sanıkların savunmaları alındı ve dosyada yeni delil incelemelerine ilişkin talepler gündeme getirildi.

Duruşmaya katılım ve aile açıklamaları:

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve çok sayıda baro temsilcisinin de aralarında bulunduğu avukatlar duruşmaya katılarak Kocaefe ailesi ve meslektaşlarına destek verdi. Aile, olayın planlı olduğuna inandıklarını ve adaletin sağlanmasını istediklerini belirtti.

Hatice Kocaefe'nin annesi Bahtinur Kocaefe, kızının yurt dışında eğitim görüp aile ile çalışmaya başladığını anlattı ve olay anını şu sözlerle aktardı: camdan baktığında çocuklarının yerde can çekiştiğini gördüğünü söyledi ve 'evladımın kanı yerde kalmasın' dedi. Baba Rahmi Kocaefe ise aracın camından ateş edildiğini, kızının kalbinden ve diğer kızının bacağından vurulduğunu dile getirerek sorumlulardan hesap sorulmasını talep etti.

Tanık beyanları ve iddialar:

Olayda yaralanan tanık ve iş ortağı Elif Çalışkan, şirketlerin hukuki süreçlerini kız kardeşi Hatice'nin yürüttüğünü, karşı tarafla alacak uyuşmazlığı bulunduğunu ve daha önce tehdit edildiklerini söyledi. Çalışkan, görüşmelerde masada silah olduğunu iddia ettiğini, Hakkı Ç. ve Ali Ç. ile yapılan görüşmelerde tehdide varan ifadeler duyduklarını anlattı. Olay günü aileleriyle birlikte iş yerinde olduklarını, gri bir aracın yanlarına yanaşıp ateş edildiğini ve Hatice ile kendisinin vurulduğunu belirtti.

Mahkeme kayıtlarına geçen diğer ifadelerde de tehdit ve husumete dair beyanlar yer aldı; bazı tanıklar olayla bağlantılı olduğunu öne sürdükleri kişileri gösterirken bazı tutuksuz sanıklar olaya uzak olduklarını savundu.

Sanıkların savunmaları ve mahkeme kararı:

Tutuklu sanıklar arasında yer alan Hakkı Ç., savunmasında çekler nedeniyle yaşanan uyuşmazlıktan söz ettiğini, olay günü 'korkutmak için 3-4 el ateş ettiğini, ayaklarına doğru nişan aldığını' öne sürdü ve avukat Hatice Kocaefe ile şahsi bir sorunu olmadığını iddia etti. Ali Ç., olay günü annesini hastaneye götürdüğünü, babasını bulamadığını ve gelişmeleri daha sonra öğrendiğini anlattı. Serkan S. ise suçlamaları reddederek aileye başsağlığı diledi.

Tutuksuz sanıklar da savunma yaptı; örneğin Hakan S. olay sırasında İstanbul'da olduğunu, bilgi edinince emniyete gittiğini belirterek beraatini talep etti. Esra Ü., Hakkı Ç. ile 11 yıl önce ayrıldığını ve oğlunun bu olayla ilgisinin bulunmadığını söyledi. Volkan A. ise olayla bağlantısı olmadığını, orada sadece çalıştığını ifade etti.

Mahkeme heyeti, üç tutuklu sanığın tahliye taleplerini reddetti ve üzerlerine atılı suçların niteliği ile dosyada yer alan somut deliller ve tutuklama tedbirinin ölçülü olduğu gerekçesiyle tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Diğer sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirleri sürdürülmesine hükmedildi.

Mahkeme ayrıca bazı HTS kayıtlarının incelenmesi ve iletişim kayıtlarının araştırılması yönündeki talepler hakkında kararlar aldı. Duruşma, delil incelemeleri ve ek araştırmaların tamamlanması için 9 Aralık tarihine ertelendi.

HATİCE KOCAEFE