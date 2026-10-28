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Bursa’nın geleceği kortlarda: öğrenciler ücretsiz tenis eğitimine başlıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 'Geleceğin Raketleri Bursa’da Buluşuyor' projesiyle NOSAB İlkokulu'ndan 600 öğrenci Hüdavendigar Kortları'nda ücretsiz tenis eğitimi alacak.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 11:47

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Bursa’nın geleceği kortlarda: öğrenciler ücretsiz tenis eğitimine başlıyor

projenin kapsamı ve başlama töreni:

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 'Geleceğin Raketleri Bursa’da Buluşuyor' projesiyle ilkokul düzeyindeki öğrencileri tenisle buluşturuyor. Proje, Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirildi. Açılış törenine; Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba’yı temsilen Başkan Vekili Kevser Öztürk, Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy, Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Sezer Sezgin Ekinci ve öğrenciler katıldı.

eğitim programı detayları:

Projeyle NOSAB İlkokulu öğrencilerinden toplam 600 öğrenci, Hüdavendigar Tenis Kortlarında tenis eğitimi alacak. Eğitimler okul dönemi boyunca devam edecek ve program, planlandığı şekilde haziran ayında tamamlanacak.

uygulama ve hedeflenen kazanımlar:

Uygulama; haftada 5 gün sürdürülecek ve her gün kortlarda 4 farklı sınıf yer alacak. Çalışmalar, uzman antrenörler eşliğinde yürütülecek ve tenis branşında yetenekli öğrencilerin Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü altyapısına kazandırılması hedeflenecek. Proje, çocukların sportif gelişimine katkı sağlamayı ve Bursa'yı ulusal ile uluslararası arenada temsil edecek gelecek şampiyonların yetiştirilmesini amaçlıyor.

Yetkililer, projenin hem tabana yayılan bir spor kültürü oluşturacağını hem de erken yaşta keşfedilecek yeteneklerin düzenli antrenman ve yönlendirme ile profesyonel altyapılara aktarılabileceğini vurguladı.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ‘GELECEĞİN RAKETLERİ BURSA&#039;DA BULUŞUYOR&#039; PROJESİYLE YÜZLERCE...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ‘GELECEĞİN RAKETLERİ BURSA'DA BULUŞUYOR' PROJESİYLE YÜZLERCE ÖĞRENCİYİ ÜCRETSİZ TENİS KURSLARIYLA BULUŞTURUYOR.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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