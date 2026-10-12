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Bursa'nın içme suyu ihtiyacına Kayapa hattıyla takviye

Bursa Büyükşehir'in Çınarcık İçme Suyu Projesi kapsamında Kayapa'ya kurulan 5 bin 800 metrelik yeni iletim hattı, arıtma suyunu merkeze daha dengeli ulaştıracak.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 11:29

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EDİTÖR: Aslı Han

Bursa'nın içme suyu ihtiyacına Kayapa hattıyla takviye

çınarcık projesinde kayapa hattı devreye giriyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Çınarcık İçme Suyu Projesi kapsamında Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi'nde yeni bir içme suyu iletim hattı inşa ediyor. Proje, Şahin Biba başkanlığında başlatılan altyapı seferberliğinin parçası olarak BUSKİ Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülüyor ve bölgenin su dağıtım kapasitesini artırmayı hedefliyor.

yeni iletim hattının teknik detayları:

İnşa edilen yaklaşık 5 bin 800 metrelik hat, yaklaşık 1,2 metre çapında çelik borularla döşeniyor. Bu hat, Çınarcık İçme Suyu Arıtma Tesisi’nden çıkan mevcut ana iletim hattı ile şehir merkezindeki dağıtım şebekesini doğrudan birbirine bağlayacak. Yaklaşık 6 kilometrelik bağlantı sayesinde arıtılan suyun tüketimin yoğun olduğu merkez bölgelerde daha etkin ve hızlı biçimde dağıtılması sağlanacak.

şehir genelinde yürütülen çalışmalar:

BUSKİ ekipleri nisan ayı itibarıyla 17 ilçede altyapı ağını güçlendirme çalışmalarına başladı. Eylül ayında gerçekleştirilen çalışmalarda ekipler 17 kilometrelik içme suyu hattı, 16 kilometrelik kanalizasyon hattı ve 6,2 kilometrelik yağmur suyu hattı imalatı yaptı. Aynı dönemde 27 bin 500 metrekare parke kaplama, 40 bin ton sıcak asfalt kaplama ve yama çalışması ile 6 bin metreden fazla dere temizliği tamamlandı. Ekim ayında da altyapı güçlendirme faaliyetleri kesintisiz sürdürüldü.

Hattın devreye alınmasıyla özellikle su kullanımının arttığı dönemlerde yaşanan tüketim yoğunluğu dengelenecek ve mevcut iletim hatlarındaki yük azalacak. Çınarcık İçme Suyu Projesi çerçevesinde planlanan 68 kilometrelik ana dağıtım hattı, içme suyu depoları ve Kayapa’da günlük 300 bin metreküp kapasiteli arıtma tesisiyle Bursa’nın uzun vadeli su ihtiyacına yanıt verilmesi; 2060 yılı ve sonrası için sürdürülebilir su yönetimi hedefleniyor.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ÇINARCIK İÇME SUYU PROJESİ KAPSAMINDA NİLÜFER’İN KAYAPA MAHALLESİ’NDE...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ÇINARCIK İÇME SUYU PROJESİ KAPSAMINDA NİLÜFER’İN KAYAPA MAHALLESİ’NDE 5 BİN 800 METRELİK YENİ İÇME SUYU İLETİM HATTI İMALATI GERÇEKLEŞTİRİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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