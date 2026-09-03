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Bursaspor evinde farklı kazandı: Iheanacho iki golle öne çıktı

Bursaspor, Trendyol 1. Lig 5. haftasında İstanbulspor'u 4-0 yenerek 12 puana yükseldi; Iheanacho iki, Halil Akbunar ve kendi kalesi golleri geldi.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 22:20

GÜNCELLEME: 03 Eylül 2026 - 22:25

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Bursaspor evinde farklı kazandı: Iheanacho iki golle öne çıktı

maç özeti:

Bursaspor, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında sahasında konuk ettiği İstanbulspor'u 4-0 mağlup ederek puanını 12'ye yükseltti. Karşılaşma Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda oynandı ve yeşil-beyazlı ekip taraftarının önünde farklı bir galibiyet elde etti.

ilk yarı:

Maçın ilk yarısı dengede geçerken, dakikalar 45'i gösterdiğinde sahneye Kelechi Iheanacho çıktı. Iheanacho'nun attığı gol ilk yarının son anlarında skoru 1-0 yaparak Bursaspor'u öne geçirirken, devre bu sonuçla tamamlandı.

ikinci yarı ve goller:

İkinci yarıya etkili başlayan Bursaspor, 59. dakikada Halil Akbunar ile farkı ikiye çıkardı. 67. dakikada İstanbulspor savunmasından Duran Şahin'in kendi kalesine gönderdiği top skoru 3-0 yaptı. Karşılaşmanın 76. dakikasında yeniden sahneye çıkan Kelechi Iheanacho, kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü kaydederek skoru belirledi.

Bu sonuçla Bursaspor, İstanbulspor karşısında aldığı galibiyetle ligdeki konumunu güçlendirdi. Maç boyunca atak yönünü iyi kullanan ev sahibi ekip, özellikle son bölümlerdeki pres ve bitiricilikle farklı skora ulaşmasını sağladı.

BURSASPOR, İSTANBULSPOR&#039;U 4-0 MAĞLUP EDEREK PUANINI 12&#039;YE YÜKSELTTİ.

BURSASPOR, İSTANBULSPOR'U 4-0 MAĞLUP EDEREK PUANINI 12'YE YÜKSELTTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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