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Büşra Özdemir'den AK Parti geçiş iddialarına nezaket çağrısı

Antalya Büyükşehir Başkanvekili Büşra Özdemir, AK Parti'ye geçeceği iddialarına yanıt vererek son bir haftadır sürecin yorucu olduğunu ve daha çok nezaket talep ettiğini açıkladı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 16:43

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EDİTÖR: Elif Demir

Büşra Özdemir'den AK Parti geçiş iddialarına nezaket çağrısı

İddialara kısa ve net yanıt:

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir, ekim ayı meclis toplantısında son dönemde hakkında çıkan "AK Parti'ye geçeceği" yönündeki haberleri gündemine aldı. Özdemir, kişisel ve kurumsal açıklamalara genellikle cevap verme alışkanlığı olmadığını belirtse de, son bir haftadır artan spekülasyonlar nedeniyle sessiz kalmak istemediğini söyledi.

Toplantıda Özdemir, "Son 15 ayda hakkımda çok fazla haber yapılıyor benim de böyle bir alışkanlığım var. Cevap vermeyi tercih etmiyorum, hiçbirine cevap vermiyorum. Buna cevap vereceğim çünkü son 1 haftadır çok fazla yorucu bir süreç olmaya başladı" ifadelerini kullandı.

Parti bağlılığı ve görev vurgusu:

Özdemir, siyasi duruşunu ve görev tanımını açıkça ortaya koydu: "Ben Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında siyaset yapıyorum Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili olarak." Bu ifadeyle, hakkındaki geçiş iddialarını reddetmenin ötesinde, mevcut siyasi kimliğini ve belediyedeki sorumluluğunu hatırlattı.

Ayrıca göreve geliş döneminin zorluklarına değinen Başkanvekili, yürüttüğü çalışmaları en iyi şekilde yapmaya çalıştığını belirtti. Konuşmasında, özellikle medyada ve kamuoyunda sözü edilen kişilerin anılma biçimine dikkat çekti ve daha özenli bir yaklaşım istedi.

Nezaket talebi ve sürecin yorucu etkisi:

Özdemir, tartışmaların kişisel ve mesleki anlamda yıpratıcı olduğunu vurguladı. Toplantıda yaptığı çağrıda, "Ben çok nezaketli yaklaşıyorum yani bu tarz birilerinin adı konuşulurken biraz daha nezaketli biraz daha düşünceli davranmalarını ben rica ediyorum" dedi. Bu sözlerle hem medyaya hem de siyaset kulislerine hitap ederek iddiaların daha dikkatli ve saygılı bir üslupla ele alınmasını istedi.

Belediye gündeminde konuşulan iddiaların, kurum içi çalışma atmosferi ve kamuoyunun algısı üzerinde etkileri olabileceğine işaret eden Özdemir, bu tür spekülasyonların hizmet odaklı çalışmayı zorladığını belirtti. Söyledikleri, mevzu bahis transfer iddialarının kişi odaklı tartışmalara dönüştüğü zaman hem yöneticilere hem de kurumsal işleyişe zarar verebileceğini ima ediyor.

Toplantıdaki açıklamalar, Büşra Özdemir'in mevcut siyasi aidiyetini ve görev sorumluluğunu tekrar teyit ederken, aynı zamanda medyaya ve siyaset aktörlerine daha ölçülü davranma çağrısı niteliği taşıdı.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANVEKİLİ BÜŞRA ÖZDEMİR, AK PARTİ&#039;YE GEÇECEĞİ YÖNÜNDE ÇIKAN...

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANVEKİLİ BÜŞRA ÖZDEMİR, AK PARTİ'YE GEÇECEĞİ YÖNÜNDE ÇIKAN HABERLERİN ARDINDAN EKİM AYI MECLİS TOPLANTISINDA AÇIKLAMALARDA BULUNDU.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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