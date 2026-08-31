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Şehitkamil’den GESOB’a yeni hizmet binası için 2 bin 800 metrekare arsa desteği

Şehitkamil Belediyesi, Mücahitler Mahallesi'nde GESOB’un yeni hizmet binası için 2 bin 800 metrekarelik arsa tahsis ederek esnafa destek verdi.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 11:58

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Şehitkamil’den GESOB’a yeni hizmet binası için 2 bin 800 metrekare arsa desteği

Şehitkamil belediyesi'nden esnafa arsa tahsisi:

Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (GESOB) için Mücahitler Mahallesi'nde yeni bir hizmet binası yapılması amacıyla arsa tahsisinde bulundu. Başkan Umut Yılmaz ve beraberindeki heyet, GESOB Başkanı Ünal Akdoğan'ı makamında ziyaret ederek birlik ile esnafın talep ve beklentilerini değerlendirdi.

2 bin 800 metrekarelik arsa ve yer seçimi:

Belediye tarafından tahsis edilen alanın büyüklüğü 2 bin 800 metrekare olarak açıklandı. Yılmaz, esnaf ve sanatkarların her zaman belediyenin yanında olduğunu vurgulayarak, esnafın güçlü olmasının Gaziantep'in ekonomik ve sosyal hayatının güçlenmesi anlamına geldiğini ifade etti. Belediye olarak esnafın ihtiyaç ve taleplerine çözüm üretmeye devam edilecek.

GESOB’un hizmet ağı ve beklentiler:

GESOB Başkanı Ünal Akdoğan verilen destek için teşekkür ederek, yeni hizmet binasının Gaziantep’e yakışır olacağını kaydetti. Akdoğan'ın sözleri şu şekilde aktarıldı: "GESOB olarak 60 bin üyemiz bulunmaktadır. Yaklaşık 300 bin kişi hizmet binamızı kullanıyor. Umut Başkanımız sağolsun Gaziantep’in en güzel yerinden üyelerimiz ve vatandaşlarımız için hem trafik hem de daha rahat hizmet alabilmeleri için birliğimize arsa tahsis etti. Üyelerimiz ve hemşehrilerim adına Umut başkanımıza çok teşekkür ediyorum."

Akdoğan, arsanın hem üyeler hem de vatandaşlar için ulaşım ve hizmet erişimini kolaylaştıracağını belirtti. Birliğin geniş kullanıcı kitlesi göz önüne alındığında yeni hizmet binasının kapasite ve erişilebilirlik açısından önem taşıdığı vurgulandı.

Yer tahsisi, belediye ile esnaf kuruluşları arasındaki iş birliğinin somut bir adımı olarak değerlendiriliyor. Projenin sonraki aşamalarında yapılacak planlama ve uygulama süreçleri, bölgedeki hizmet kalitesini artırmayı ve esnafın ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt vermeyi hedefleyecek.

ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ TARAFINDAN GAZİANTEP ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ’NİN (GESOB) YENİ...

ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ TARAFINDAN GAZİANTEP ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ’NİN (GESOB) YENİ HİZMET BİNASININ YAPILABİLMESİ AMACIYLA ARSA TAHSİSİ GERÇEKLEŞTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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