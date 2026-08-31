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Avdan bayırında 1 Eylül anısına dev ay yıldız canlandırıldı

Seyitgazi'de Avdan bayırındaki dev ay yıldız, 1 Eylül kurtuluş yıldönümü öncesinde Seyitgazi Avcılar Derneği üyelerinin çalışmasıyla bakımdan geçirildi ve yeniden boyandı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 11:59

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Avdan bayırında 1 Eylül anısına dev ay yıldız canlandırıldı

Seyitgazi'nin kurtuluş yıl dönümü için anlamlı çalışma:

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde, ilçe merkezinin girişinde Derebenek Mahallesi sınırlarında yer alan tepedeki dev ay yıldız, 1 Eylül Seyitgazi’nin Kurtuluşu anısına bakımdan geçirildi ve yeniden boyandı. Çalışmayı, Seyitgazi Avcılar Derneği Başkanı Abdullah Sarı ile dernek üyeleri gerçekleştirdi.

Çalışmanın kapsamı ve süreç:

Uzun yıllardır tepeye yerleştirilmiş olan yapının yüzeyi temizlendi, gerekiyorsa onarıldı ve ardından özenle boyandı. Saatler süren emek sonunda ay yıldızın hatları belirginleşti ve görünümü yenilendi. Çalışma sırasında ekip, malzeme ve güvenlik önlemlerine dikkat ederek işlemi tamamladı.

Tarih vurgusu ve görsellik:

Bakımın tamamlanmasının ardından ay yıldızın altına, ilçenin işgalden kurtulduğu tarih olarak belirtilen 1 Eylül 1922 yazıldı. Ortaya çıkan sonuç, hem ilçe merkezinden hem de yoldan geçenlerin görebileceği düzeyde estetik bir görsellik sundu.

Yerel derneğin bu tür girişimleri, Kurtuluş Günü etkinlikleri çerçevesinde sembolik mekanların korunması ve kent belleğinin canlı tutulması açısından önem taşıyor. Seyitgazi'de gerçekleştirilen bakım çalışması, hem anıların yaşatılmasına katkı sağladı hem de yaklaşan törenler için hazırlık niteliği taşıdı.

ESKİŞEHİR&#039;DE SEYİTGAZİ&#039;NİN İŞGALDEN KURTULUŞUNUN 104&#039;ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA İLÇEDEKİ TEPEYE...

ESKİŞEHİR'DE SEYİTGAZİ'NİN İŞGALDEN KURTULUŞUNUN 104'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA İLÇEDEKİ TEPEYE BOYA İLE DEV AY YILDIZ YAPILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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