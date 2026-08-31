Sıcaklarda hijyen seferberliği: Adıyaman'da 33 mahallede konteyner temizliği

Sıcaklarda hijyen seferberliği: Adıyaman'da konteyner temizliği

Adıyaman Belediyesi, kent genelinde çöp konteynerlerinin yıkanması ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, hizmetleri yoğunlaştırarak koku ve haşere riskine karşı önlem alıyor.

çalışma düzeni ve uygulanan yöntemler:

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentteki 33 mahallede iki vardiya halinde görev yapıyor. Çöp toplama araçlarıyla konteynerler önce boşaltılıyor; ardından özel donanımlı yıkama araçlarıyla yüksek basınçlı su ve dezenfektan kullanılarak hem iç hem dış yüzeyleri temizleniyor. Bu uygulama, biriken atık kalıntılarının uzaklaştırılmasına ve bulaşıcı etkenlerin azaltılmasına hizmet ediyor.

amaçlanan sonuçlar ve yetkili açıklaması:

Yıkanan konteynerlerle kötü kokunun, sinek ve diğer haşerelerin oluşumunun önüne geçilmesi hedefleniyor. Belediye yetkilileri çalışmaların kent genelinde düzenli olarak devam ettiğini vurguladı.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Vatandaşlarımızın daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir kentte hayatlarını sürdürebilmeleri için ekiplerimiz gece gündüz sahada görev yapıyor. Özellikle sıcak havalarda artabilecek kötü koku ile sinek ve haşere oluşumunun önüne geçmek amacıyla çöp konteynerlerimizi düzenli olarak yıkıyor ve dezenfekte ediyoruz. Kentimizin 33 mahallesinde temizlik çalışmalarımızı aynı hassasiyet ve kararlılıkla sürdüreceğiz."

Belediye, temizlik çalışmalarını planlı aralıklarla sürdürerek halk sağlığını korumaya ve kent yaşam kalitesini yükseltmeye devam edeceğini bildiriyor.

ADIYAMAN BELEDİYESİ, KENT GENELİNDE ÇÖP KONTEYNERLERİNİN TEMİZLİĞİ VE DEZENFEKSİYONU ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.