Büyük Usta & Serfressh şalgam adana lezzet festivalinde şehrin tadını taşıyor

Şalgam markası festivalin sponsorları arasında yer aldı

Adana'nın öne çıkan lezzet temsilcilerinden Büyük Usta & Serfressh Şalgam, bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilecek Uluslararası Adana Lezzet Festivalinin sponsorları arasında yer aldı. Adana Valiliği koordinasyonunda düzenlenen festival, 9-11 Ekim tarihlerinde Merkez Parkta kapılarını açacak ve hem Türkiye'den hem de dünyanın farklı ülkelerinden gastronomi tutkunlarını ağırlayacak.

Festival programı ve öne çıkan tatlar:

Festivalde Adana mutfağının ikonik ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Etkinlik kapsamında Adana kebabı, Adana şalgamı, ciğer, bici bici, analı kızlı, içli köfte ve taş kadayıf gibi kent yemeklerinin yanı sıra yüzlerce yöresel yemek ve tatlı yer alacak. Organizasyon, gastronomi atölyeleri, mutfak şovları, paneller, sergiler ve konserlerle de zenginleşecek; ziyaretçilere lezzetleri tatmanın yanı sıra Adana kültürünü yakın planda görme fırsatı sağlayacak.

Büyük Usta & Serfressh'in katkısı ve etkinlik planlaması:

Firma yetkilisi Çağatay Tanır, İHA muhabirine yaptığı açıklamada festivalin Adana gastronomisini dünya çapında tanıtma görevi üstlendiğini vurguladı ve "Adana’nın en özgün lezzetlerinden şalgamı, festivalde yerli ve yabancı ziyaretçilere tattırmaktan gurur duyacağız" dedi. Tanır, marka olarak şehrin değerlerine sahip çıkmanın ve şalgam kültürünü gelecek kuşaklara aktarmanın kendileri için öncelikli olduğunu belirtti.

Büyük Usta & Serfressh, festival süresince hem satış standı hem de etkinlik çadırı ile etkinlik alanında olacak. Şirket, etkinlik çadırına "Usta Şalgam Arena" adını verdi ve burada uygulamalı atölyeler düzenleyeceklerini açıkladı. Tanır, "Workshop kapsamında Adana şalgamının nasıl hazırlandığını ziyaretçilere uygulamalı olarak anlatacağız" ifadelerini kullandı.

Firma yetkilileri, festival boyunca şalgamın Adana sokak lezzetlerinin ayrılmaz bir eşlikçisi olduğunu ifade ederek, tüm ziyaretçileri Usta Şalgam Arena'ya davet etti. Organizasyonun sponsorluk desteği, yerel lezzetlerin görünürlüğünü artırmayı ve festival coşkusuna katkı sunmayı hedefliyor.

ADANA’NIN VAZGEÇİLMEZ LEZZETLERİNDEN ŞALGAMIN ÖNDE GELEN MARKALARINDAN BÜYÜK USTA & SERFRESSH ŞALGAM, BU YIL 10’UNCUSU DÜZENLENECEK ULUSLARARASI ADANA LEZZET FESTİVALİ’NİN SPONSORLARI ARASINDA YER ALDI.