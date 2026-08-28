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Büyük zaferin 104. yılında birlik, inanç ve minnetle anıyoruz

Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, 30 Ağustos’un 104. yılını birlik ve kararlılıkla andı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 09:26

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EDİTÖR: Berk Doğan

Büyük zaferin 104. yılında birlik, inanç ve minnetle anıyoruz

30 Ağustos'ın tarihi önemi:

Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü vesilesiyle yayımladığı mesajda, Büyük Zafer’in Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük iradesini tüm dünyaya ilan ettiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Kadooğlu, mesajında Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışıyla başlayan Kurtuluş Savaşı’nın milletin fedakârlıkları ve kahramanlıklarıyla sürdüğünü belirterek, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin bu mücadelenin zaferle taçlandığı aşama olduğunu ifade etti. 30 Ağustos’un milletin istiklal ve istikbali uğruna tek vücut olma kararlılığının simgesi olduğunu kaydetti.

birlik, beraberlik ve kararlılık vurgusu:

Mesajında millî birlik ve beraberliğe dikkat çeken Kadooğlu, 30 Ağustos’un hiçbir zillet ve esareti kabul etmeyeceğini gösteren bir iradenin adı olduğunu söyledi. Birlik, beraberlik, inanç ve kararlılıkla hareket eden milletimizin, karşısına çıkan engelleri aşabileceğini bu zaferle tüm dünyaya ispatladığını belirtti.

Kadooğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın anlam ve önemine dikkat çekerken kutlamaların, milletin geçmişten aldığı güçle geleceğe sağlam adımlarla yürümesinin mesajını taşıması gerektiğini vurguladı.

şehitlere, gazilere ve Atatürk’e saygı:

Mesajın sonunda Kadooğlu, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğruna mücadele eden tüm kahramanları minnet ve rahmetle andığını bildirdi. Vatan için canını feda eden şehitler ile ebediyete irtihal etmiş gaziler için rahmet dileyen Kadooğlu, hayattaki gazilere sağlık ve esenlik temennisinde bulundu.

Celal Kadooğlu, milletin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerle kutlayarak, Büyük Zafer’in 104. yıl dönümünün ülkeye birlik, beraberlik, huzur ve güç getirmesini temenni etti.

GÜNEYDOĞU ANADOLU HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ BAŞKANI...

GÜNEYDOĞU ANADOLU HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ BAŞKANI CELAL KADOOĞLU

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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