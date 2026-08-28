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Zafer ruhunu ekonomik güce dönüştürme çağrısı

Halit Acar, 30 Ağustos’un 104. yılında Türkiye’nin üretim, ihracat ve Orta Doğu–Körfez iş birlikleriyle ekonomik hedeflerini büyütme çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 09:42

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EDİTÖR: Berk Doğan

Zafer ruhunu ekonomik güce dönüştürme çağrısı

Halit Acar 30 Ağustos mesajında ekonomik hedefleri öne çıkardı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı ve Orta Doğu ve Körfez Bölgesi Koordinatör Başkanı Halit Acar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 30 Ağustos 1922'de kazanılan Büyük Zafer'in milletimizin azim ve kararlılığının simgesi olduğunu vurguladı. Acar, bu tarihi mirasın bugün ekonomik ve ticari sahada da güçlü şekilde uygulanması gerektiğini ifade etti.

Atatürk'ün ekonomik vizyonu ve hedefler:

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ekonomik kalkınmaya verdiği önemden hareketle Acar, Türkiye'nin üretim gücünü, sanayi kapasitesini ve ihracat potansiyelini daha ileriye taşımak gerektiğini belirtti. Mesajında katma değerli üretimin geliştirilmesi, ihracat pazarlarının çeşitlendirilmesi ve yatırımların artırılmasının ülke için öncelik olması gerektiğini ifade etti.

Acar iş dünyasının sorumluluğuna dikkat çekerek, Türkiye'nin üretim kapasitesinin ve girişimcilik gücünün uluslararası pazarlarda ekonomik değere dönüştürülmesi; yeni ticaret ve yatırım fırsatlarının yaratılması ve kalıcı iş birliklerinin geliştirilmesinin önemine işaret etti.

Bölgesel iş birlikleri ve sektör öncelikleri:

Acar, Türkiye'nin Orta Doğu ve Körfez bölgesiyle mevcut güçlü ekonomik ve ticari bağlarının önümüzdeki dönemde yeni fırsatlarla daha da geliştirilebileceğini belirtti. Ticaretin ötesinde yatırım, enerji, altyapı, lojistik ve müteahhitlik alanlarının önemli potansiyel barındırdığına dikkat çekti.

Orta Doğu ve Körfez başta olmak üzere yakın coğrafyayla ilişkilerin geliştirilmesinin, Türk şirketlerinin bölgedeki varlığını güçlendirmek, karşılıklı yatırımları ve ortak projeleri artırmak için öncelikli olduğuna değinen Acar, iş dünyalarının bir araya gelerek yeni ticaret bağlantıları kurmasının bölgesel kalkınmayı da destekleyeceğini söyledi.

Mesajının sonunda Acar, 30 Ağustos'un geleceğe yönelik ekonomik hedefler açısından ilham kaynağı olduğunu belirterek bu anlayışın daha fazla üretim, daha fazla yatırım, daha fazla ihracat ve daha güçlü uluslararası iş birlikleri ile sürdürüleceğini vurguladı. Ayrıca Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatan için fedakârlık gösteren tüm kahramanların rahmetle anıldığını ifade etti ve milletin ile iş dünyasının 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

HALİT ACAR

HALİT ACAR

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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