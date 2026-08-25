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Büyükakın'dan oyunculara tebrik: 'her hafta daha iyi olacağız'

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 2-0'lık Amed galibiyetinin ardından Kocaelispor’u tribünden kutladı ve gelişme ümidini paylaştı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 12:49

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Büyükakın'dan oyunculara tebrik: 'her hafta daha iyi olacağız'

Büyükakın maçta yerini aldı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında sahasında Amed Sportif Faaliyetler’i 2-0 yenen Kocaelispor’u tribünden izleyerek takımı kutladı. Maçı Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Kocaelispor Kulübü Başkanı Recep Durul ile birlikte takip eden Büyükakın, karşılaşmanın sonunda memnuniyetini dile getirdi.

maçta goller:

Kocaelispor, maçtan Berkan Kutlu ve Maglica’nın golleriyle 2-0 galip ayrıldı. Ev sahibi ekip, taraftar desteği önünde ilk galibiyetini alırken oyunun bazı bölümlerinde arzu edilen performansı sergiledi.

büyükakın'ın değerlendirmesi:

Büyükakın, elde edilen skordan ve oynanan futboldan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, 'Yeni sezonun ilk galibiyetini, muhteşem taraftarımızın önünde güzel bir oyunla aldık. Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Her geçen hafta daha da iyi olacağımıza inanıyorum' dedi. Ayrıca maç öncesinde yaptığı 2-1’lik skor tahminine gönderme yaparak, 'İyi ki tutmamış. Çünkü bu daha güzel bir skor' değerlendirmesinde bulundu. Başkanın sözleri, hem takımın morali hem de taraftar beklentileri açısından olumlu bir mesaj niteliği taşıdı.

Şehir yöneticilerinin tribünde yer alması ve maç sonrası yapılan kutlama, Kocaelispor’un sezon başındaki motivasyonunu güçlendirme yönünde dikkat çeken bir tablo sundu. Kulüp yetkilileri ve yöneticiler, ilerleyen haftalarda istikrar beklediklerini ifade etti.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TAHİR BÜYÜKAKIN, TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 2. HAFTASINDA SAHASINDA...

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TAHİR BÜYÜKAKIN, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 2. HAFTASINDA SAHASINDA AMED SPORTİF FAALİYETLER'İ 2-0 YENEN KOCAELİSPOR'U KUTLADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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