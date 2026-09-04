Büyükçekmece sahilinde ağaçlık alanda yangına müdahale ediliyor

olay yeri ve ilk müdahale:

Büyükçekmece sahilinde, ağaçların da bulunduğu yeşil alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve ekipler yangına hızlı müdahale için çalışmalara başladı.

çalışmaların seyri:

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak ve yayılmasını önlemek için söndürme faaliyetlerini sürdürüyor. Müdahale devam ederken yetkililer yangının çıkış nedenini araştırıyor ve bölgeden gelecek resmi açıklamalar bekleniyor.

Büyükçekmece sahilinde ağaçlık alanda yangın paniği