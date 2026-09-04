Büyükçekmece sahilinde henüz belirlenemeyen yangına müdahale sürüyor

Büyükçekmece sahilinde yangın devam ediyor

Büyükçekmece sahilinde, ağaçların da bulunduğu yeşil bir alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden gelen ihbarı takiben itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine yönlendirildi.

Müdahale ve saha çalışması:

Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına anında müdahale ediyor. Ekipler, alevlerin yayılmasını önlemek ve çevredeki ağaçlık alanı korumak için koordineli çalışma yürütüyor.

Durum ve yetkili açıklamaları:

Yetkililer, yangının çıkış nedeninin henüz tespit edilmediğini, çalışmaların sürdüğünü bildiriyor. Bölgedeki güvenlik önlemleri artırılırken itfaiye ekiplerinin müdahale süreci devam ediyor.

Yangının bulunduğu sahil kesiminde vatandaşlardan uzak durmaları ve yetkililerin yönlendirmelerine uymaları istendi. Olayla ilgili gelişmeler ve resmi açıklamalar geldikçe bilgi paylaşılacak.

Büyükçekmece sahilinde ağaçlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor