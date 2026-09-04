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Büyükçekmece sahilinde yeşil alanda alevlerle mücadele sürüyor

Büyükçekmece sahilindeki ağaçların da bulunduğu yeşil alanda çıkan yangına çok sayıda itfaiye sevk edildi; müdahale çalışmaları sürüyor.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 17:33

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Büyükçekmece sahilinde yeşil alanda alevlerle mücadele sürüyor

Büyükçekmece sahilinde yangın sürüyor

Büyükçekmece sahilinde, ağaçların da bulunduğu bir yeşil alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve ekipler yangına müdahale ediyor.

Müdahale çalışmaları:

Sahadaki itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor; söndürme çalışmaları halen devam ediyor. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürerken yangının kontrol altına alınmasına yönelik çabalar ön planda.

Yangının kapsamı ve nedeni:

Yangının, ağaçların da bulunduğu yeşil alanda çıktığı bilgisi paylaşıldı. Yangının nedeni ise şu an için henüz belirlenemedi ve gelişmeler doğrultusunda durumun netleşmesi bekleniyor.

Büyükçekmece sahilinde ağaçlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor

Büyükçekmece sahilinde ağaçlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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