Büyükçekmece sahilinde yeşil alanda alevlerle mücadele sürüyor

Büyükçekmece sahilinde yangın sürüyor

Büyükçekmece sahilinde, ağaçların da bulunduğu bir yeşil alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve ekipler yangına müdahale ediyor.

Müdahale çalışmaları:

Sahadaki itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor; söndürme çalışmaları halen devam ediyor. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürerken yangının kontrol altına alınmasına yönelik çabalar ön planda.

Yangının kapsamı ve nedeni:

Yangının, ağaçların da bulunduğu yeşil alanda çıktığı bilgisi paylaşıldı. Yangının nedeni ise şu an için henüz belirlenemedi ve gelişmeler doğrultusunda durumun netleşmesi bekleniyor.

Büyükçekmece sahilinde ağaçlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor