Büyükçekmece'de trafikte saldırganlık: sürücüye 180 bin lira ceza

Büyükçekmece'de olayın seyri:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında paylaşılan bir trafik kavgası görüntüsü üzerine "Sanal Devriye" faaliyeti kapsamında inceleme başlattı. Yapılan soruşturmada, 13 Ekim 2026 tarihinde Büyükçekmece Kumburgaz yanyol Ankara istikametinde bir sürücünün araçtan inerek diğer sürücüye yönelik saldırgan tavırlar sergilediği ve bunun trafiği tehlikeye düşürdüğü tespit edildi.

Kimliği belirlenen şahıs, aynı gün sevk ve idaresindeki araçla birlikte güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli adliyeye sevk edildi ve serbest bırakıldı.

Sosyal medya tespiti ve operasyon:

Söz konusu görüntülerin hızlı paylaşımı, ekiplerin olayı kısa sürede tespit etmesini sağladı. Emniyet birimleri, görgü ve kamera kayıtlarıyla olayı karşılaştırarak şüphelinin kimliğini ve olay anını doğruladı; bu tespitler operasyonun temelini oluşturdu.

Uygulanan idari yaptırımlar:

Soruşturma sonucunda şahsa çeşitli idari para cezaları uygulanarak toplam 180 bin TL para cezası kesildi. Ayrıca sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konuldu ve olayda kullanılan araç 60 gün süreyle trafikten men edildi. Yetkililer, trafikte saldırgan davranışların ciddi risk oluşturduğunu ve kurallara uyulmasının önemini vurguladı.

Olayla ilgili adli süreçte gelişmelerin olabileceği belirtilirken, emniyetin sosyal medya kaynaklı ihbar ve tespit mekanizmalarını etkin kullanmaya devam edeceği ifade edildi.

BÜYÜKÇEKMECE'DE TRAFİKTE TARTIŞTIĞI DİĞER SÜRÜCÜYE YÖNELİK SALDIRGAN TAVIRLAR SERGİLEYEN VE TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE DÜŞÜREN ŞAHIS, EMNİYET EKİPLERİNCE YAKALANDI. SÜRÜCÜYE 180 BİN TL İDARİ PARA CEZASI KESİLİRKEN, EHLİYETİNE EL KONULDU VE ARACI TRAFİKTEN MEN EDİLDİ.