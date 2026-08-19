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restorasyonu tamamlanan justinianus köprüsü ziyaretçilerini ağırlıyor

UNESCO geçici listesindeki 1.500 yıllık Justinianus Köprüsü (Beşköprü), 429 metre uzunluğuyla, 8 yıllık restorasyonun ardından yeniden ziyarete açıldı.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 14:54

GÜNCELLEME: 19 Ağustos 2026 - 14:59

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EDİTÖR: Aslı Han

restorasyonu tamamlanan justinianus köprüsü ziyaretçilerini ağırlıyor

restorasyonun ardından açılış ve yeniden kullanım:

Sakarya'da yer alan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde bulunan tarihi Justinianus Köprüsü (Beşköprü - Sangarius), geçtiğimiz günlerde tamamlanan restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmaları sonrasında yeniden ziyarete açıldı. Bizans Dönemi'nden günümüze ulaşan ve tarihi anlamda Ayasofya Camii ile eşdeğer olduğu değerlendirilen köprü, 1.500 yıllık geçmişi ve 429 metre uzunluğuyla dikkat çekiyor.

Açılış töreni, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından gerçekleştirildi. Restorasyon sürecinde hem yapının taşıyıcı elemanları hem de çevre düzenlemesi ele alınarak yeni ziyaret yolları, aydınlatma ve dinlenme alanları oluşturuldu.

yerel sakinlerin değerlendirmesi:

Mahalle sakinleri ve ziyaretçiler açılışı takip ederek köprüyü gezdi. Aytaç Gülay, restorasyonun uzun sürdüğünü ancak ortaya çıkan sonucu beğendiklerini belirterek çocukluk anılarına atıfta bulundu ve yeni düzenlemelerin görsel açıdan olumlu olduğunu söyledi. Gülay, özellikle gece ambiyansının güçlü ışıklandırmayla zenginleştirildiğini vurguladı.

ziyaretçi izlenimleri ve öneriler:

Genç ziyaretçi Umut Türk, sosyal medyada açılışı görüp arkadaşlarıyla birlikte geldiğini aktardı ve Sakarya'daki tarihi mekânları gezmeyi sevdiğini belirtti. Türk, restorasyon ve aydınlatma çalışmalarını beğendiğini ifade ederken, mekâna bilgi veren tarihî bir tabela konmasının ziyaretçi deneyimini artıracağını önerdi.

Köprünün yeniden açılması, bölge turizmi ve yerel kullanım açısından önem taşıyor. Yenilenen yollar ve ışıklandırma sayesinde ziyaretçilere günün farklı saatlerinde de deneyim imkânı sağlanıyor; yetkililer ise alanın koruma ve işletme planının devam edeceğini belirtiyor.

Sonuç olarak, 8 yıllık titiz bir çalışmanın ürünü olan Justinianus Köprüsü, hem tarihsel değeri hem de güncel düzenlemeleriyle Sakarya'nın öne çıkan kültürel varlıklarından biri olarak yeniden halkın erişimine sunuldu.

SAKARYA&#039;DA UNESCO DÜNYA MİRASI GEÇİCİ LİSTESİ&#039;NDE YER ALAN, TARİHİ ANLAMDA AYASOFYA CAMİ İLE...

SAKARYA'DA UNESCO DÜNYA MİRASI GEÇİCİ LİSTESİ'NDE YER ALAN, TARİHİ ANLAMDA AYASOFYA CAMİ İLE EŞDEĞER OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN VE 8 YILLIK RESTORASYON ÇALIŞMALARININ ARDINDAN GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLEN TARİHİ JUSTİNİANUS KÖPRÜSÜ, ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLAMAYA BAŞLADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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