Buzulun çökmesi nehre taşkın getirdi: Nepal'de bin 50 ölü, 4 bin 247 kayıp

Nepal'deki taşkın felaketinin güncel bilançosu

26 Ağustos'ta Bhotekoshi Nehri'ne ulaşan, Himalayalar'dan kopan bir buz kütlesinin neden olduğu taşkında yetkililer can kaybının bin 50 olduğunu ve 4 bin 247 kişinin kayıp olduğunu açıkladı. Kayıpların içinde 583'ünün yabancı uyruklu olduğu bildirildi.

kurtarma çalışmaları:

Kurtarma ekipleri, ağır iş makineleri, helikopterler ve ekskavatörlerle olay yerinde arama ve kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor. Nepal'e ek olarak Çin ve Hindistan'dan gelen uzman ekipler, uzak bölgelere ulaşmak için geçici köprüler inşa ediyor ve hidroelektrik projelerinin enkazını kazarak tünellerde mahsur kalan yaklaşık 300 işçiyi kurtarmaya çalışıyor.

Nepal Afet Yönetimi Kurumu, hasar görmüş hidroelektrik santrallerinde en az 639 kişinin mahsur kaldığını duyurdu. Çalışmalar zorlu arazi koşulları ve enkazın geniş alanlara yayılmış olması nedeniyle ağır ilerliyor.

enkaz ve hasar tahmini:

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) ön tahminlerine göre afet sonucu bina parçaları, kayalar ve tortu dahil olmak üzere en az 2,2 milyon ton enkaz oluştu. Bu miktarın temizlenmesi ve altyapının onarılması geniş çaplı lojistik ve finansman gerektirecek.

Nepal Başbakanı Balendra Shah, sosyal medyada paylaştığı mesajda 11 binden fazla kişinin kurtarıldığını ve bazı bölgelerde elektrik ile iletişim hatlarının yeniden sağlandığını bildirdi. Yetkililer arama çalışmalarının devam ettiğini ve kayıp kişilere ulaşmak için tüm imkânların seferber edildiğini belirtiyor.

Felaketin etkilediği alanlarda arama-kurtarma operasyonları sürerken, kurtarma ekipleri önceliği hayatta kalma şansının yüksek olduğu bölgelere veriyor ve mahsur kalanlara ulaşmak için erişim yollarını açmaya çalışıyor.

Nepal'de 26 Ağustos'ta Bhotekoshi Nehri'ndeki taşkın nedeniyle meydana gelen sel felaketinde can kaybı bin 50'ye yükselirken, kayıp 4 bin 247 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.