Çal garası genç yıldızlarıyla örnek oluyor

Çal garası iki genç transferle hem saha hem toplum odağında

Çal Belediyespor'un Profesyonel Lige Geçiş Ligi'nde mücadele eden kadrosuna katılan Emre Tekin ve Baran Duman, yalnızca sahadaki performanslarıyla değil, gençlere örnek olma hedefleriyle de ön plana çıkıyor.

Çal'ın cazibesi ve transferlerin kökeni:

Emre Tekin, 19 yaşında ve Bigaspor'dan transfer edilirken; Baran Duman, 21 yaşında ve dört sezon Denizlispor forması giymiş bir oyuncu olarak Çal Garası'nın kadrosuna katıldı. İkili, Çal'ın tarihi dokusu, doğal güzellikleri ve sıcakkanlı insanlarından etkilendiğini ifade etti.

Saha dışında sorumluluk: örnek olmak

Baran Duman ilçenin tarihi geçmişine dikkat çekerek, "Çal, doğal güzelliği ve tarihi yerleriyle inanılmaz güzel bir yer. Binlerce yıllık geçmişi olan bir medeniyetteyiz" dedi. Emre Tekin ise futbolun yalnızca gol atmak ve maç kazanmak olmadığını vurgulayarak, "Biz sadece futbol oynamıyoruz. Çal’ın gençlerine örnek olmak zorundayız. İyi insan, gelecek nesillere örnek olacak insan olmak zorundayız" sözleriyle sorumluluklarının altını çizdi.

Çal Garası'nın iki genç transferi, bu sezon hem saha içindeki katkılarıyla takımın başarısını yükseltmeyi hem de karakterleriyle ilçe gençlerine örnek olmayı amaçlıyor. Çal halkı gençleri bağrına basarken, oyuncular da köye ve insanlarına duydukları sevgiyi sıkça dile getiriyor.

PROFESYONEL LİGE GEÇİŞ LİGİNDE MÜCADELE EDEN ÇAL BELEDİYESPOR’UN BAŞARISI İÇİN SAHAYA ÇIKAN EMRE TEKİN VE BARAN DUMAN, YALNIZCA FUTBOLCU KİMLİKLERİYLE DEĞİL, GENÇLERE ÖRNEK OLMA HEDEFLERİYLE DE DİKKAT ÇEKİYOR.