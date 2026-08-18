Çal’da kervan geleneği canlandı: deve ve atlı kervan 106 yıl sonra köprüden geçti

Çal’da geçmişle bugün bir araya geldi

Denizli’nin Çal ilçesinde düzenlenen Hançalar Kervan Yolu Yürüyüşünün ikinci etabı, bölgede yüzyıllardır süren kervan geleneğini yeniden canlandırdı. Etkinlik kapsamında deve ve atlardan oluşan kervan, 106 yıl aradan sonra tarihi Hançalar Köprüsü üzerinden yürüyerek katılımcılara duygulu anlar yaşattı.

Etkinlik programı ve rota:

Gün, tarihi Kırık Minare çevresinde yapılan geleneksel ok atışıyla başladı. Ardından deve ve atların oluşturduğu kervan, Hançalar Mahallesi ile köprüyü içeren asırlık güzergâhı adım adım takip etti. Yürüyüş boyunca katılımcılar, kervan yolunun geçtiği yerlerin doğası ve dokusunu yerinde görme fırsatı buldu.

Organizasyonu üstlenen Hançalar Kervan Yolu Platformu yetkilileri, etkinliğin amaçlarından birinin bölgenin tarihsel belleğini canlı tutmak olduğunu vurguladı. Platform başkanı Muhammet Aydınlı, yürüyüşü geleneksel hale getirme hedefini yineleyerek gelecek kuşaklara aktarılacak bir kültürel miras oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti. Aydınlı, etkinliğin gerçekleşmesine katkı sağlayan Çakır Grup, Özpam Otomotiv, Bilnet Okulları, Çengel Tarım ve Tıklanet İnternet başta olmak üzere tüm sponsor ve destekçilere teşekkür etti.

Tarihi anlatım ve akademik katkı:

Rota boyunca katılımcılara bölgenin tarihi ve sosyal yaşamına ilişkin bilgiler aktarıldı. Pamukkale Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. İbrahim Balık (Orta Çağ Tarihi) ve Prof. Dr. Osman Aydınlı (İslam Tarihi), yürüyüş sırasında Kayıpazarı adıyla bilinen alanın geçmişi, Hançalar Köprüsü ve Çal’ın tarihî gelişimi hakkında açıklamalar yaptı. Bu anlatımlar, etkinliğe tarihsel bir boyut kazandırdı.

Tarihi kayıtlara dayandırılan anlatımlarda, Kırık Minare çevresinin geçmişte bir ticaret ve sosyal yaşam merkezi olarak öne çıktığı, kervan yollarının bölge toplumu üzerindeki etkileri ve Hançalar Mahallesi’nin tarihî rolü detaylandırıldı. Katılımcılar hem görsel hem de metinsel bilgilerle zenginleştirilmiş bir yürüyüş deneyimi yaşadı.

Etkinlik, yalnızca nostaljik bir yürüyüşten öte Çal’ın kültürel mirasını görünür kılma misyonu taşıdı. 106 yıl sonra aynı güzergâhta kervanın ilerlemesi, yerel halk ve ziyaretçiler için geçmişle bağ kurma fırsatı sundu. Organizasyonun ilerleyen yıllarda da sürdürülmesi planlanıyor ve düzenleyiciler bu yürüyüşü kalıcı bir kültür mirası etkinliği haline getirmeyi hedefliyor.

ÇAL’DA GEÇMİŞ YENİDEN CANLANDI DEVE VE ATLARDAN OLUŞAN KERVAN, ASIRLIK GÜZERGÂHTA YÜRÜDÜ