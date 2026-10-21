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Çalışan dayanışmasıyla kan bağışı seferberliği

TEI çalışanları, Türk Kızılay iş birliğiyle düzenlenen kan bağışı etkinliğine gönüllü katılarak ülkenin kan ihtiyacının karşılanmasına destek verdi.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 10:30

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Çalışan dayanışmasıyla kan bağışı seferberliği

TEI çalışanlarından kan bağışı desteği

TEI çalışanları, Türk Kızılay ile yürütülen kan bağışı kampanyalarına gönüllü olarak katıldı. Bu katılım, ülkenin kan ihtiyacının karşılanmasına yönelik somut bir katkı sağladı.

Etkinliğin işleyişi ve iş birliği:

Şirket, 2016 yılında Türk Kızılay ile imzaladığı protokol çerçevesinde düzenli kan bağışı etkinlikleri gerçekleştiriyor. Bu yıl düzenlenen organizasyonda da çalışanların yoğun gönüllü katılımı dikkat çekti ve bağışların düzenli akışına destek verildi.

Sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik:

TEI, eğitimden çevreye, sağlıktan toplumsal yardımlaşmaya uzanan kapsamlı sosyal sorumluluk çalışmaları yürütüyor. Kan bağışı etkinlikleri, şirketin bu sorumluluk anlayışının çalışanlar aracılığıyla hayata geçirilen bir parçası olarak sürdürülüyor.

TEI, çalışanlarının katkılarıyla bu dayanışmayı devam ettiriyor.

TEI ÇALIŞANLARI, KAN BAĞIŞINDA BULUNARAK ÜLKENİN KAN İHTİYACININ KARŞILANMASINA DESTEK...

TEI ÇALIŞANLARI, KAN BAĞIŞINDA BULUNARAK ÜLKENİN KAN İHTİYACININ KARŞILANMASINA DESTEK OLDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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